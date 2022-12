Công an bắt giam Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-19D

(PLO)- Công an khởi tố, bắt giam với Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-19D ở quận Bình Tân, TP.HCM về tội nhận hối lộ.

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Bửu Tùng (64 tuổi, quê Kiên Giang), nguyên Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-19D (TP.HCM) về tội “Nhận hối lộ”.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn khởi tố Phó Giám đốc là Nguyễn Huỳnh Phong, Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu là các đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 50-19D.

Công an cũng khởi tố ông Nguyễn Tấn Thành về tội đưa hối lộ.

Theo tìm hiểu, Trung tâm Đăng kiểm 50-19D là của tư nhân, thuộc Công ty CP Phú An Viễn (trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) do ông Tùng làm đại diện pháp luật.

Đây là một trong những động thái mới nhất từ Công an TP.HCM trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn và các quận huyện, TP khác.

Trước đó, hôm 28-12, trong buổi gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm trong năm 2023, thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thông tin thêm về những tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm.

Theo thượng tá Lý, trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, ở Cục Đăng kiểm Việt Nam và khởi tố các bị can tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. “Hiện công an TP.HCM tiếp tục điều tra vẫn tiếp tục làm rõ sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã khám xét.

Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT cũng điều tra, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước, công tác thanh tra, kiểm tra. Trường hợp nếu có sai phạm thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định” – thượng tá Lý nêu. Theo đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, quan điểm của Công an TP.HCM và bộ Công an là kiên quyết xử lý nghiêm về hành vi vi phạm pháp luật. Đó là các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo công tác… xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm.

“Việc kiểm định xe cơ giới không đúng quy định đã gây mất an toàn trật tự giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Hành vi này đều bị cả xã hội lên án. Công an TP.HCM đã chủ động điều tra, khám phá và xử lý nghiêm. Điều này có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cho người dân nói chung” – ông Đạo nói.

Trước đó, Công an TP.HCM đã khám xét tổng cộng 12 trung tâm đăng kiểm trên nhiều địa bàn, khởi tố tổng cộng 43 bị can.

NGUYỄN TÂN