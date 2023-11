Công an Bình Thạnh ký kết thực hiện 'Cổng trường an toàn giao thông'

(PLO)- Công an Bình Thạnh và trường THCS Lê Văn Tám, phường 26, quận Bình Thạnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện "Cổng trường an toàn giao thông"

Ngày 4-11, tại trường THCS Lê Văn Tám, phường 26, quận Bình Thạnh, Công an phường 26 phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tiến hành lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện Cổng trường an toàn giao thông.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an phường 26 đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn còn nhiều yếu tố phức tạp, đặc biệt là ở khu vực cổng trường. Tình trạng buôn bán hàng rong, xe đậu đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông rất phổ biến.

Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an phường 26, quận Bình Thạnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

"Nhiều học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe máy. Ra khỏi cổng trường, các em điều khiển xe máy thường không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đi hàng hai, hàng ba, lạng lách đánh võng trên đường, tiềm ần nguy cơ gây tai nạn giao thông rất cao", Trưởng Công an phường 26 phát biểu.

Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện "Cổng trường an toàn giao thông" đã diễn ra giữa Công an phường 26 và trường THCS Lê Văn Tám dưới sự chứng kiến của lãnh đạo UBND phường, đại diện các đội thuộc Công an quận Bình Thạnh.

Hai đơn vị thực hiện ký kết xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cũng tại buổi lễ ký kết xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", ban tổ chức đã trao tặng nón bảo hiểm an toàn giao thông cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường.

Trao tặng nón bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Nội dung của chương trình phối hợp thực hiện cổng trường an toàn giao thông: - Về phía trường học: Yêu cầu 100% học sinh viết cam kết không điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy. Đề nghị phụ huynh ký cam kết với nhà trường để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật giao thông đường bộ và bảo đảm an toàn tính mạng cho học sinh. Theo đó, phụ huynh không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông. Nhà trường tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ký cam kết thực hiện và vận động gia đình chấp hành các quy định về ATGT. Vào các giờ cao điểm, phân công lực lượng bảo vệ, lực lượng xung kích, đoàn viên...Nhà trường kết hợp các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định. - Về phía Công an phường: Thường xuyên chỉ đạo lực lượng CAP phối hợp với trường học vào các giờ cao điểm, chủ động bố trí lực lượng dân phòng kết hợp bảo vệ của nhà trường. Qua đó, tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh đưa, đón học sinh đậu, đỗ xe đúng quy định. Công an sẽ phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để nhà trường nắm kịp thời phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

NGUYỄN YÊN