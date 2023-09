Công an Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm 10 trưởng phòng, trưởng huyện

(PLO)- Cùng với 10 trưởng phòng, trưởng công an huyện, Công an tỉnh Lâm Đồng còn điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phó phòng, phó công an cấp huyện.

Ngày 15-9, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về kiện toàn tổ chức cán bộ.

Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định điều động và bổ nhiệm 10 lãnh đạo cấp trưởng phòng, lãnh đạo cấp trưởng công an các huyện.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng giảm 3 đơn vị cấp phòng gồm: sáp nhập Phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc và Phòng Tham mưu thành Phòng Tham mưu Công an tỉnh; sáp nhập Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Ngoài ra 2 phòng nghiệp vụ an ninh cũng được sáp nhập trong đợt này.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh - trao quyết định điều động và bổ nhiệm lãnh đạo cấp phó phòng, phó công an các địa phương.

Cùng với sáp nhập 3 đơn vị nói trên, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều động và bổ nhiệm 10 lãnh đạo cấp trưởng phòng, lãnh đạo cấp trưởng công an các huyện.

Trong đó có một số trưởng phòng được điều động bổ nhiệm như: Trưởng phòng CSGT, Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng phòng CS QLHC, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Trưởng công an huyện Đạ Huoai, Trưởng công an huyện Lâm Hà, trưởng Công an huyện Di Linh …

Đại tá Trương Minh Đương phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng còn điều động và bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp phó phòng, phó công an các địa phương.

VÕ TÙNG