Công an tỉnh Hòa Bình công bố quyết định nghỉ công tác đối với 26 lãnh đạo cấp phòng 20/02/2025 09:59

(PLO)- Công an tỉnh Hòa Bình đã trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 26 cán bộ lãnh đạo thuộc các phòng, trưởng phó công an các huyện của tỉnh.

Ngày 20-2, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đơn vị này vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 26 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Cụ thể, có 8 Trưởng phòng, 3 Trưởng Công an huyện, 11 Phó Trưởng phòng, 3 Phó trưởng Công an huyện, 1 Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại diện cho các cán bộ nghỉ công tác, Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình, Công an tỉnh Hòa Bình, bày tỏ mỗi cá nhận đều nhận thức trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và lực lượng công an trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí.

Phát biểu tại buổi Lễ công bố, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến và tinh thần trách nhiệm, ý thức vì sự nghiệp chung của các cán bộ để phục vụ cho công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đại tá Đỗ Thanh Bình tin tưởng rằng các lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện nghỉ công tác trong đợt này sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, phát biểu tại Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Ông Đỗ Thanh Bình mong các cán bộ nghỉ công tác sẽ tiếp tục giữ mối liên hệ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác đối với các đơn vị và cán bộ chiến sĩ công an trong tỉnh.

Cùng đó luôn chấp hành tốt nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia các phong trào do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.