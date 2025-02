Tướng Trần Phú Hà: Loại bỏ tư tưởng 'vị thân, vị tình' khi sắp xếp cán bộ 15/02/2025 12:10

Ngày 14-2, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Công an địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an và Công an địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao cho Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Quá trình sắp xếp cán bộ phải dựa trên cơ sở các kết luận, hướng dẫn, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đặc biệt phải cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy Công an địa phương theo hướng "Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở" với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, bảo đảm tiến độ thời gian theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Thiếu tướng Trần Phú Hà yêu cầu các phòng chức năng phải tích cực phối hợp, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai thực hiện các hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Công an về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, việc phân công, phân cấp các lĩnh vực nghiệp vụ công an khi không tổ chức công an cấp huyện, bảo đảm tính đồng bộ, liên thông, không làm gián đoạn nhiệm vụ thường xuyên.

Đối với cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc nghiên cứu kỹ các văn bản, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; thường xuyên kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các đại biểu tham dự tại hội nghị.

Đối với các địa phương bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo đảm tổ chức bộ máy mới của Công an tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng tiến độ, không bị ngắt quãng, gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc.

"Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy, chiến sĩ công an các cấp, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác chính sách theo quy định, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng", Thiếu tướng Trần Phú Hà nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trần Phú Hà nhấn mạnh tại hội nghị: "Sắp xếp cán bộ loại bỏ triệt để tư tưởng “vị thân, vị tình”.

Việc rà soát, sắp xếp cán bộ phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, loại bỏ triệt để tư tưởng cá nhân, “vị thân, vị tình”.

Thiếu tướng Trần Phú Hà nhấn mạnh quá trình sắp xếp phải bảo đảm trên cơ sở xem xét nguyện vọng và phát huy tốt nhất năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ yên tâm công tác, bảo đảm ổn định, tiếp nối công việc ngay khi được bàn giao nhiệm vụ, địa bàn.