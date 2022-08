Công an TP Thủ Đức điều tra vụ 2 sinh viên tử vong, 6 sinh viên nguy kịch sau khi uống rượu

Ngày 6-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đang tích cực điều tra làm rõ vụ hai sinh viên tử vong, sáu người nguy kịch vì ngộ độc rượu.

Nguồn tin PLO xác nhận, đến trưa cùng ngày Đội điều tra tổng hợp Công an TP Thủ Đức đang phối hợp cùng với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, lấy lời khai nhân chứng, chủ quán và lấy mẫu rượu... để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, theo thông tin từ các bệnh viện, công an nắm được nguyên nhân của sự việc là do ngộ độc rượu. Tuy nhiên, Công an TP Thủ Đức vẫn đang thu thập các chứng cứ để điều tra, làm rõ.

Ngày 4-8, nhóm sinh viên gồm tám người đi uống rượu tại một quán nhậu trên địa bàn phường Phước Long B (TP Thủ Đức). Sau đó, một sinh viên tử vong tại phòng trọ, những người còn lại xuất hiện triệu chứng chóng mặt, nôn ói, đau bụng, ngất xỉu.

Các sinh viên này được đưa vào Bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên một nạn nhân khác đã tử vong sau 30 phút nhập viện tại Bệnh viện Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức).

Sáu sinh viên khác vẫn đang được các bác sỹ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, hai sinh viên được Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, TP.HCM tiếp nhận và theo thông tin từ bệnh viện này, nam bệnh nhân tên N.V.T (19 tuổi) và nữ tên L.T.N.H (20 tuổi) trong tình trạng ngộ độc rượu nặng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng xác nhận vào tối 5-8, tiếp nhận bốn sinh viên nhập viện trong tình trạng ngộ độc methanol, tiên lượng nguy kịch. Hiện một bệnh nhân đã tỉnh, một bệnh nhân đang tiếp tục lọc máu do nồng độ methanol cao và hai bệnh nhân nhẹ hơn nằm khoa Nội thận, nồng độ methanol thấp.