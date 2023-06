Công an TP Thủ Đức triệt phá nhiều tụ điểm lô đề, bắt giữ, làm việc với 46 người

(PLO)- Thực hiện công tác trấn áp tội phạm, Công an TP Thủ Đức đã triệt phá bốn tụ điểm đánh đề, bắt giữ, làm việc với 46 người liên quan và thu tổng cộng hơn 168 triệu đồng.

Trong ngày 26-6, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan đến vụ triệt phá bốn tụ điểm lô đề, bắt giữ, làm việc với 46 người.

Hai mẹ con làm chủ lô đề

Trước đó, chiều 17-6, Huỳnh Thị Tuyết Ngọc cùng con gái là Lê Thị Cẩm Tuyết làm chủ lô đề tại đường 275, phường Hiệp Phú đang cho 13 người khác đến ghi đề thì bị công an ập vào bắt giữ.

Qua điều tra, thời điểm này chị Nguyễn Thị G đang mua đề với Tuyết với số tiền 166.000 đồng. Ngoài ra, có 12 người khác đang chuẩn bị mua đề thì bị công an ập vào.

Cũng theo điều tra của công an, để lô đề này hoạt trơn tru, Tuyết đã thuê Lê Phước Thịnh làm nhiệm vụ cảnh giới.

Qua khám xét và bắt quả tang, công an đã thu giữ số tiền mặt tại tụ điểm lô đề này là hơn 58,3 triệu đồng. Đây là toàn bộ tiền ghi đề, chi trả cho con bạc trong ngày 17-6.

Công an cũng xác định thời điểm bắt giữ, Ngọc cùng con gái đã ghi phơi đề cho nhiều người, sau khi mua bán, ghi số vào phơi đề, Tuyết chuyển cho một người khác.

Hàng ngày, người này sẽ cho một nam thanh niên xuống nhà Tuyết lấy phơi đề, lấy tiền đề và chi trả tiền trúng đề cho Tuyết, Ngọc để trả cho các con bạc.

Ngoài ra, một tổ công tác khác của công an TP Thủ Đức cũng bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Phụng cùng con gái là Phạm Hoàng Trúc Ly đang ghi đề cho Lê Văn S, Nguyễn Hoàng Q với số tiền 80.000 đồng tại đường Nam Cao, phường Tân Phú. Hai người khác đang chuẩn bị mua số đề cũng được công an mời làm việc.

Qua khám xét, công an thu giữ tại bàn bán vé số 66 phơi đề với số tiền đánh bạc hơn 7.2 triệu đồng, số tiền mặt mua bán số đề là hơn 21,3 triệu đồng. Toàn bộ phơi đề được Phụng chuyển cho một người tên Phượng.

Công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan khác phục vụ việc mua bán lô đề này.

Hai vợ chồng cùng là chủ lô đề

Một mũi khác của Công an TP Thủ Đức cũng ập vào kiểm tra một căn nhà tại đường số 154, phường Tân Phú và bắt quả tang Nguyễn Kim Đồng cùng chồng là Nguyễn Văn Hải đang ghi số đề cho Huỳnh Ngọc M với số tiền 200.000 đồng.

Ngoài ra, chín người đang chuẩn bị mua số đề cũng bị công an mời làm việc. Qua khám xét, công an thu giữ 47 tờ giấy ghi số đề trong ngày 17-6 với số tiền xác (tiền đánh bạc) là hơn 32.4 triệu đồng, số tiền mặt mua bán số đề là hơn 25,4 triệu đồng.

Cũng theo điều tra của công an, toàn bộ số tiền ghi đề, được vợ chồng Đồng giữ để trực tiếp đánh bạc với các con bạc.

Cùng ngày, công an cũng bắt quả tang Phan Đăng Quang đang có hành vi mua bán số đề cho Phạm Văn C, Trương Vĩnh N và Trần Văn K với tổng số tiền xác là 1,4 triệu đồng tại một căn nhà trên đường Hoàng Hữu Nam, phường Long Thạnh Mỹ.

Công an thu giữ tại nhà của Quang 92 phơi đề, số tiền mặt mua bán lô đề là hơn 9 triệu đồng, tiền xác (tiền đánh bạc) hơn 41 triệu đồng. Các phơi đề này được Quang tổng hợp, chuyển cho Lê Thị Thúy Kiều. Tại đây, công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo Công an TP Thủ Đức, việc triệt phá các tụ điểm mua bán lô đề này thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

TP.HCM yêu cầu gỡ bỏ quảng cáo lô đề, cá độ dán ngoài xe ô tô (PLO)- Sở GTVT TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xử lý tình trạng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách quảng cáo trái với thuần phong mỹ tục vi phạm pháp luật như quảng cáo lô đề, cá độ, bóng đá....



Bà trùm đường dây lô đề ngàn tỉ ở An Giang bị đề nghị 10-12 năm tù (PLO)- Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên- bà trùm đường dây lô đề ngàn tỉ bị VKSND An Giang đề nghị mức án từ 10-12 năm tù cho hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Triệt phá nhiều đường dây lô đề, cho vay lãi nặng ở Quảng Bình (PLO) - Công an TP Đồng Hới vừa huy động 60 cán bộ chiến sỹ đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề và cho vay lãi nặng.

TỰ SANG