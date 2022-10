Công an TP.HCM phối hợp với bệnh viện dẹp nạn móc túi

Quận 5, TP.HCM là nơi có khoảng 20 bệnh viện (BV) lớn, BV tuyến cuối nên không chỉ người dân trong khu vực mà nhiều người nước ngoài cũng đến khám chữa bệnh. Chỉ riêng tại BV Chợ Rẫy, mỗi ngày có khoảng 10.000 bệnh nhân (BN) đến khám và điều trị. Nếu tính lượt người dân ra vào thì con số này gấp 3-5 lần.

Bệnh nha, thân nhân nuôi bệnh tập trung đông và bọn móc túi lợi dụng việc này để hành nghề, đẩy những gia đình vào tình cảnh khó khăn hơn.

Khởi tố 14 vụ án Trong năm 2021 và chín tháng đầu năm 2022, công an lập hồ sơ, xử lý 20 vụ trộm cắp tài sản trong khuôn viên các BV, khởi tố 11 vụ, bắt 14 người… Đang tiếp tục điều tra thêm năm vụ.

Bắt giữ hàng loạt vụ móc túi trong BV

Gần 6 giờ ngày 21-9, Lê Thanh Châu (60 tuổi, quê Cần Thơ) từ TP Thủ Đức đến BV Chợ Rẫy để hành nghề. Khi đến trước khu vực lấy máu ở Khoa nội tiết (lầu 1) của BV, Châu phát hiện một BN để điện thoại trong túi quần rộng nên liền áp sát. Lợi dụng chỗ đông người, Châu vờ tạo ra việc xô đẩy để móc lấy điện thoại của nạn nhân.

Lấy được tài sản, kẻ trộm nhanh chóng tẩu thoát bằng cầu thang bộ nhưng bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 5 phối hợp với bảo vệ BV khống chế.

Châu có tổng cộng tám tiền án về cùng hành vi trộm cắp tài sản và người này cũng vừa thực hiện một vụ trộm tương tự hai ngày trước đó ở BV này.

Tiếp đến, ngày 27-9, hình sự và bảo vệ BV cũng bắt giữ Nguyễn Văn Tuấn (64 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ quận 6) về hành vi móc túi tại BV này.

Hồi đầu tháng 7, một nhóm bốn người trong băng móc túi ở các BV Chấn thương Chỉnh hình, Chợ Rẫy cũng bị Công an quận 5 triệt xóa.

Một trinh sát quận 5 cho hay hồi tháng 6 công an thực hiện nhiều chuyên án, bắt các băng trộm cắp ở BV nhưng một số kẻ hoạt động riêng lẻ vẫn chưa bị bắt hết, tình trạng móc túi ở các BV vẫn còn xảy ra.

Không chỉ xảy ra nạn móc túi mà ở các BV lớn còn tồn tại chuyện các “cò” lấy số khám bệnh, “cò” xe cấp cứu, “cò” dịch vụ mai táng; thu tiền giữ xe trái phép... hoạt động xung quanh gây mất an ninh trật tự.

Theo Công an quận 5, tình hình các nhóm đối tượng lợi dụng sự sơ hở của BN, người nuôi bệnh để hoạt động móc túi, trộm cắp tài sản tại các BV là vấn đề gây nhức nhối. Những người này chia nhóm, phân công công việc và che đậy, thoát thân khi có ai đó phát hiện. Trong khi đó, nhiều bị hại không trình báo với công an hay bảo vệ BV.

Không thể chấp nhận tình trạng mất an ninh

Theo Thượng tá Đoàn Văn Phê, Phó Trưởng Công an quận 5, trên địa bàn có 20 BV hoạt động, trong đó có 17 BV công lập và ba BV tư nhân; hầu hết là các BV tuyến cuối, mỗi ngày đón hàng chục ngàn BN, thân nhân chăm sóc.

Chưa kể, một số cán bộ y tế, công nhân viên tại BV vì nhiều lý do dính đến vay mượn tín dụng đen dẫn đến các đối tượng tìm đến nơi làm việc tại BV, gọi điện thoại đến ban giám đốc, lãnh đạo các khoa đe dọa gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của BV.

Chưa hết, tình trạng “cò” BV, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, giữ xe trái phép, lừa đảo… ở khu vực các BV cũng diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

“Đây là thực trạng được lãnh đạo BV hết sức lo ngại và đã chủ động trao đổi với công an quận để cùng đề ra nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn” - ông Phê cho biết.

Để dẹp các nạn trên, giữa tháng 10 vừa qua công an và các BV ở quận 5 đã ký quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội với các BV.

Công an cùng chung tay với bệnh viện

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa công an và BV được xác định sẽ hạn chế các thực trạng trên.

Theo quy chế, công an và các BV phối hợp để bảo vệ an ninh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, kịp thời xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự khu vực trong và ngoài khuôn viên BV. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống các hoạt động xâm hại an ninh chính trị, các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội xảy ra trong và ngoài khuôn viên BV, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của BV…

Cụ thể, công an chủ động tổ chức nắm tình hình an ninh trật tự trong và ngoài BV; phối hợp với BV xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch phòng chống trộm cắp, móc túi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của BN và thân nhân… trong khuôn viên BV; phối hợp với lực lượng bảo vệ BV tổ chức tuần tra vào các khung giờ cao điểm để phòng ngừa tội phạm, kiểm tra các đối tượng nghi vấn trà trộn lẩn trốn bên trong BV để thực hiện hành vi phạm tội.

Khảo sát, lắp đặt hệ thống camera giám sát ghi hình các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội để kịp thời đấu tranh, truy bắt đối tượng.

Công an bố trí lực lượng tiếp nhận đầy đủ, kịp thời mọi thông tin tình hình và các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trong và ngoài BV, tổ chức xác minh, giải quyết kịp thời...

Trung tá Phạm Đức Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 5, cho biết thời gian tới, công an quận sẽ phối hợp, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ BV như đánh giá các cấp độ tình hình để có biện pháp xử lý phù hợp. Tùy theo cấp độ tình hình như thế nào sẽ có thông báo ngay cho công an quận cử lực lượng xuống để xử lý một cách nhanh nhất.