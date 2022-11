Cùng lên tiếng: Giải bài toán thiếu giáo viên

(PLO)- Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, TP hiện có 16 khu chế xuất, khu công nghiệp với 776 trường mầm non, 1.177 nhóm, lớp độc lập tư thục. Đến nay đã có 24 trường mầm non ở vị trí liền kề và bên trong khuôn viên của các khu chế xuất, khu công nghiệp, cơ bản đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân. Tuy nhiên, nhiều công nhân không lựa chọn trường công để gửi con.

(PLO)- Trong bảy tháng năm 2022, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 216,35 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 30,32 tỉ USD song lại giảm 7,7% so với tháng trước vì hàng loạt lý do và các doanh nghiệp đang tìm hướng đẩy mạnh thị trường nội địa nhưng có nhiều rào cản cho các sản phẩm ngay trên sân nhà.