Công an TP.HCM ra quân tấn công, trấn áp tội phạm Tết Nguyên đán 2023

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Sáng 15-11, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (từ 15-11-2022 đến 5-2-2023) dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

Tham dự có ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và đại diện các đơn vị liên quan.

Theo Giám đốc Công an TP.HCM, từ đầu năm đến nay, Công an TP.HCM đã chủ động nắm tình hình, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Công an TP.HCM kéo giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, tập trung đấu tranh triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy; tập trung điều tra khám phá, truy xét nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận xã hội quan tâm; đảm bảo an ninh, an toàn trên địa bàn…

Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết thời gian tới, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do thiếu đơn hàng, đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, lãi suất tăng vào thời điểm cuối năm...

“Theo quy luật các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự những tháng cuối năm 2022 đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ cao hơn” – ông Châu nói.

Lãnh đạo Công an TP.HCM cũng nhấn mạnh việc lực lượng công an là lực lượng nòng cốt trong phòng chống tội phạm. Ở đâu để tội phạm lộng hành thì người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền nơi đó phải chịu trách nhiệm.

“Do đó, lực lượng công an phải có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo các đơn vị ngoài ngành công an phối hợp, hỗ trợ tốt nhất cho công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật”- Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh.

Người đứng đầu Công an TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị nêu cao trách nhiệm, không để bị động, buông lỏng cảnh giác; đẩy mạnh phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh, chủ động chi viện, hỗ trợ phòng ngừa, đấu tranh…

Một trong các mục tiêu được Thiếu tướng Lê Hồng Nam nêu ra là việc xây dựng lực lượng. “Phải kiên quyết thay thế, điều chuyển công tác, kể cả xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, thiếu trách nhiệm, né tránh, làm ngơ, “bảo kê” tiếp tay cho tội phạm" - ông yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định: Thời gian qua Công an TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các nội dung để phòng chống tội phạm, kiểm soát được tình hình, đảm bảo cho nhân dân TP. vui Xuân, vui Tết, phục vụ các hoạt động văn hóa xã hội, kinh tế của TP.

Ông Châu cho biết 11 tháng vừa qua, TP vừa tập trung phòng chống dịch, phục hồi kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả tốt đẹp. Công an TP đã khám phá được nhiều vụ án, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Công an TP.HCM đã chỉ đạo, đánh đúng vào các nhóm tội phạm, giúp tình hình an ninh trật tự được giữ vững” – ông nói.

Đại diện lãnh đạo UBND TP cho biết trong thời gian tới tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp như xăng dầu, tài chính ngân hàng, dịch bệnh… Đây là điều kiện để các thế lực thù địch bên ngoài móc nối với bên trong để chống phá.

Ông Châu yêu cầu Công an TP.HCM tập trung nắm vững tình hình, diễn biến hàng ngày, hàng giờ về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tham mưu cho Thành ủy, UBND có sự chỉ đạo kịp thời.

Công an TP.HCM cũng cần tập trung đấu tranh với các đối tượng chống phá trong dịp lễ Tết để nắm tình hình, phối hợp, xử lý đảm bảo an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND TP cũng yêu cầu công an đảm bảo an toàn về PCCC để người dân vui đón tết; tập trung đấu tranh với nhóm tội phạm có tổ chức, xâm phạm sở hữu vì dịp Tết tội phạm các vùng tập trung về TP.HCM.

Hơn 11 tấn rau củ chứa trong bao bì chữ Trung Quốc ở chợ Bình Điền (PLO)- Công an phát hiện hơn 11 tấn rau củ trong bao bì chứa chữ Trung Quốc ở Chợ Bình Điền, TP.HCM nên tạm giữ, xử lý.

NGUYỄN TÂN