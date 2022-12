Công an TP.HCM tiếp tục kéo giảm 7,37% tội phạm so năm 2019

(PLO)- Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Nghị quyết, chương trình công tác năm 2023.

Ngày 28-12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai Nghị quyết, chương trình công tác năm 2023.

Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ Công an. Cùng tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Lê Thanh Liêm, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM cùng lãnh đạo các phòng nghiệp Bộ Công an, Công an TP.HCM cùng Công an 22 quận huyện, TP Thủ Đức.

Báo cáo tại Hội nghị, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, trong năm 2022, TP đối diện với nhiều khó khăn, thách thức vì chịu những tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 từ năm trước. Nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP, tình hình kinh tế - xã hội đã nhanh chóng hồi phục.

Công an TP.HCM đã chủ động nắm bắt tình hình, triển khai hiệu quả các công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP đưa ra các chủ trương, giải pháp giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp về ANTT, giữ vững ổn định chính trị; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm… Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Công an TP đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc địa bàn, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, tuần tra vũ trang giữ gìn ANTT; đã giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nổi lên.

Trong năm 2022, tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm 7,37% so với cùng kỳ năm 2019. Công an TP điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Với việc thực hiện các nội dung Đề án 06, Công an TP đã quyết liệt, nỗ lực; đã truyền dữ liệu về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đạt 96,5%; trả thẻ CCCD đến người dân đạt 99,4%; đã thực hiện 946.306 hồ sơ định danh điện tử…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ Trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương và chúc mừng các kết quả mà Công an TP.HCM đã đạt được trong năm 2022.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Ban Giám đốc Công an thành phố cần tập trung kiểm điểm, phân tích xác định rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế (nhất là những nguyên nhân từ chủ quan) trên phạm vi từng địa bàn, từng lĩnh vực công tác, từ đó, đề ra các giải pháp, lộ trình khắc phục trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng chỉ đạo Công an TP phải giữ vững thế chủ động chiến lược, sớm nhận diện các nguy cơ, thách thức, khó khăn đang đặt ra, để từ đó chủ động, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra ngay từ đầu và tại cơ sở.

Trong năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an TP.HCM thực hiện nhiều biện pháp trọng tâm như làm tốt chức năng tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP thực hiện những chủ trương, giải pháp lớn, các đề án, dự án trọng điểm của thành phố trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Ông cũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm bao trùm của năm 2023, của cả nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tới. Công an TP cần tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, do yêu cầu đặt ra trong năm 2023 là “Thực hiện đồng bộ các biện pháp kéo giảm tội phạm bền vững; không để tội phạm lộng hành, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng với phương châm “Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực”, theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”".

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an TP phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công tội phạm, giải quyết triệt để, triệt tiêu nguyên nhân, điều kiện nảy sinh tội phạm ngay từ đầu và ngay tại cơ sở.

Trong năm 2022, tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm tại TP.HCM (năm 2022 xảy ra 2.492 vụ, chiếm tỷ lệ 67,37% trong cơ cấu tội phạm).

Nhiều vụ cướp tài sản có tính chất nguy hiểm, liều lĩnh, manh động… Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu năm 2023, Công an TP phải quyết liệt hơn, rốt ráo hơn nữa, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để nhân dân, khách du lịch đến thành phố mới yên tâm sinh sống, làm việc và làm giàu cho thành phố.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất Cũng tại hội nghị, Công an TP.HCM tổ chức trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Theo đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP, được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Chín đơn vị Công an quận, TP Thủ Đức và Phòng nghiệp vụ Công an TP cũng được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; và nhiều đơn vị quận huyện được Giám đốc Công an thành phố tặng giấy khen…

NGUYỄN TÂN