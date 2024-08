Công an TP.HCM tổ chức giải bóng chuyền nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Ngành 02/08/2024 17:35

(PLO)- Báo Công an TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải Bóng chuyền mở rộng tranh Cup Báo Công an TP.HCM lần thứ Nhất năm 2024.

Đây là giải đấu do Công an TP.HCM tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2024) và 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2024).

Giải đấu năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức vào dịp lực lượng CATP đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân đúng vào Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.

Báo Công an TP.HCM phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải Bóng chuyền mở rộng tranh Cup Báo Công an TP.HCM. Ảnh: HT

Phát biểu tại buổi họp báo chiều 2-8, Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Công an TP.HCM cho biết giải bóng chuyền mở rộng tranh Cup Báo Công an TP.HCM lần thứ Nhất - năm 2024 là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường tinh thần đoàn kết, làm theo lời Bác Hồ dạy “Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Giải bóng chuyền mở rộng tranh Cup “Báo Công an TP.HCM” tổ chức năm đầu tiên nhưng đã quy tụ tám đội bóng chuyền rất mạnh tham gia tranh tài.

Trong đó, có 7 đội bóng chuyền đang thi đấu tại Giải Vô địch Quốc gia, Giải hạng A Quốc gia và một đội khách mời nước ngoài là CLB Visakha của Camphuchia.

Đại tá Bùi Ngọc Giáp, Trưởng Ban Chuyên đề Báo Công an TP.HCM cung cấp một số thông tin liên quan đến giải đấu tại buổi họp báo. Ảnh: HT

Giải đấu năm nay sẽ được khởi tranh từ ngày 12-8 đến ngày 16-8 tại Nhà thi đấu Tân Bình (địa chỉ: 448 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình)

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn để chọn 4 đội có điểm số cao nhất tham gia vòng bán kết và chung kết để tìm ra đội vô địch của giải đấu.

Ban tổ chức giải đấu cho biết sẽ không bán vé mà người dân có thể vào xem miễn phí. Bên cạnh đó, các trận đấu sẽ được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.

Đội vô địch giải đấu sẽ được nhận Cúp, cờ, Huy chương vàng và phần thưởng bằng tiền 60 triệu đồng.

Đội giải nhì được nhận Cờ, Huy chương Bạc và phần thưởng 40 triệu đồng. Hai đội đồng hạng 3 sẽ nhận Cờ, Huy chương Đồng và phần thưởng 20 triệu đồng.

Ngoài ra, có thêm các giải dành cho các cá nhân xuất sắc nhất gồm chuyền 2, phụ công, chủ công, đối chuyền, Libero và Tổ trọng tài xuất sắc.