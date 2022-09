Công Vinh ghi bàn, các ngôi sao Việt Nam vẫn thua đậm Borussia Dortmund

(PLO)- Đội huyền thoại Borussia Dortmund giành chiến thắng dễ dàng với tỉ số 4-1 trước đội Vietnam All Stars trong trận đấu giao hữu mang nặng tính trình diễn trên sân Thống Nhất.

19h đêm nay (28-9), các ngôi sao Việt Nam – Vietnam All Stars đã có trận thi đấu giao hữu với đội huyền thoại Borussia Dortmund trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

Ngược dòng 'hủy diệt' Hàn Quốc, Futsal Việt Nam vượt mặt Nhật Bản (PLO)- Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ ở VCK Futsal châu Á khi ngược dòng đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 5-1.

Đây là hoạt động nằm trong chiến dịch "True Love" do Next Media cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức nhằm ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Đội hình Vietnam All Stars gồm nhiều cầu thủ của tuyển Việt Nam kết hợp cùng các cựu tuyển thủ Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Đoàn Văn Hậu, Phạm Tuấn Hải, Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Phạm Văn Quyến, cùng những ngôi sao làng giải trí như Dế Choắt, Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Hoàng Bách.

Trong khi đó, đội huyền thoại Borussia Dortmund có các cựu danh thủ lừng danh như tiền đạo cao kều người Czech Jan Koller, thủ môn Roman Weidenfeller, Karl-Heinz Riedle, Mladen Petric, Zidan hay Odonkor.

Đây là trận đấu mang nặng tính trình diễn và giao hữu giữa những huyền thoại CLB Borussia Dortmund và các danh thủ, cựu danh thủ tuyển Việt Nam. Borussia Dortmund sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Mladen Petric và Odonkor.

Đến phút 35, tiền đạo Lê Huỳnh Đức bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Công Vinh ghi bàn gỡ lại 1-2 cho Vietnam All Stars trước khi hiệp 1 kết thúc. Đẳng cấp của đội huyền thoại Dortmund là không thể bàn cãi.

Và nó thể hiện rõ ràng trong suốt hiệp đấu đầu tiên cũng như cả trận đấu. Huyền thoại Dortmund thi đấu thong dong và có thêm 2 bàn thắng nữa đều cùng một kịch bản trong hiệp 2.

Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 60 đến 64, Odonkor thoát xuống đối mặt thủ môn rồi chuyền cho Zidan dứt điểm ghi 2 bàn thắng giúp Dortmund dẫn trước 4-1. Ngay sau tình huống này, trọng tài cũng thổi còi kết thúc luôn trận đấu.

Trước đó, tối hôm qua 27-9 là buổi tiệc đấu giá gây quỹ trong khuôn khổ chiến dịch True Love – gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn TP. HCM đã được tổ chức tại Rex Hotel.

Thông tin từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) chia sẻ, cuộc đấu giá diễn ra với không khí phấn khích và đầy sôi nổi. Huyền thoại người Đức Roman Weidenfeller phá bỏ, nâng tổng giá trị đấu giá lên 350 triệu.

Đáng chú ý, việc cựu thủ môn của Dortmund đấu giá sản phẩm có sự giúp đỡ của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Lê Công Vinh khi anh trở thành phiên dịch cho huyền thoại người Đức. 350 triệu cũng là mức giá cao nhất cho sản phẩm đấu giá.

Bên cạnh cuộc đấu giá nói trên, BTC cũng trao 2 chiếc áo đấu đã được nhà báo Đỗ Tuấn và ca sỹ Hoàng Bách thực hiện đấu giá trên trang cá nhân của mình.

Chiếc áo đấu được trung vệ Đỗ Duy Mạnh sử dụng tại Asian Cup 2019 với đầy đủ chữ ký của đội tuyển Việt Nam được bán với giá 50 triệu đồng, người sở hữu là doanh nhân Phạm Duy. Ngoài ra, còn 2 cá nhân khác ủng hộ mỗi người 10 triệu đồng, thông qua nhà báo Đỗ Tuấn.

Chiếc áo đấu của CLB Borussia Dortmund với đầy đủ chữ ký của các cầu thủ đội 1 đội bóng này được nhạc sĩ, ca sĩ Hoàng Bách thực hiện đấu giá và chủ nhân của chiếc áo đấu này là cô Diệp Hoa với giá 50 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc đấu giá các vật phẩm và doanh thu bán vé trận đấu giữa đội Vietnam All Stars và Huyền thoại Borussia Dortmund (ngày 28/9) sẽ được sử dụng để giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại TP. HCM.

‘Chúng tôi đã đàm phán ký hợp đồng với Ronaldo’ (PLO)- Ngôi sao của Manchester United Cristiano Ronaldo không từ chối vụ chuyển nhượng đến Saudi Arabia.

PHẠM QUANG