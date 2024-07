Cụ ông 70 tuổi không làm chủ tay lái, tông nữ nhân viên ngân hàng 23/07/2024 16:28

Ngày 23-7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô do một cụ ông 70 tuổi điều khiển và một xe máy do một nữ nhân viên ngân hàng điều khiển.

Chị Hằng bị té xuống đất và bị ô tô lao đến, tông trúng. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 38 phút cùng ngày, tại đường Y Jut, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, ông NVĐ (70 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) chạy ô tô 47A-416... dừng bên đường Y Jut.

Một lúc sau, ô tô của ông Đ chuyển hướng sang bên trái theo hướng di chuyển thì xảy ra va chạm với xe máy 47B2-962... do chị NTH (33 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển.

Sau khi va chạm, chị Hằng té xuống đường. Lúc này, ông Đ không làm chủ được tay lái, tiếp tục đi thẳng, đẩy, kéo lê chị Hằng thêm một đoạn mới dừng lại.

Hàng chục người dân đã vây quanh, nâng ô tô lên để đưa nạn nhân đi bệnh viện. Ảnh chụp màn hình

Ngay khi phát hiện vụ việc, hàng chục người dân đã vây quanh, cùng nâng ô tô lên để cứu nạn nhân ra bên ngoài và đưa đi bệnh viện.

Theo camera an ninh của người dân, sau va chạm, tài xế ô tô đã nhìn thấy nạn nhân té dưới đường. Tuy nhiên, do bất cẩn, cụ ông 70 tuổi đã lái ô tô tông thẳng về phía nạn nhân.

Theo một nguồn tin của PLO, chị H là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sau tai nạn, chị H bị gãy xương sườn và đang được bác sĩ kiểm tra, cấp cứu.