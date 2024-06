Cục Đường bộ cấm 1 công ty tham gia đấu thầu trong thời gian 3 năm vì làm giả tài liệu 25/06/2024 16:30

(PLO)- Cục Đường bộ vừa ban hành quyết định cấm Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến tham gia đấu thầu vì trước đó, Sở GTVT tỉnh Nghệ An phát hiện công ty này làm giả tài liệu.

Cục Đường bộ vừa ban hành quyết định cấm Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến (có địa chỉ ở số 2 Tô Hiệu, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) tham gia đấu thầu các gói thầu do Cục đường bộ là cấp quyết định đầu tư. Thời hạn cấm là ba năm bắt đầu từ ngày 24-6.

Quyết định trên của Cục Đường bộ căn cứ vào đề nghị của Sở GTVT tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Sở GTVT Nghệ An cho rằng nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến có hành vi gian lận, làm giả hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu gói thầu số 1: Xây lắp công trình thuộc dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông trên quốc lộ 48, thuộc địa phận tỉnh Nghệ An.

Nhà thầu đã nộp hồ sơ tham gia đấu thầu trên mạng, tuy nhiên qua kiểm tra, bên mời thầu phát hiện nhà thầu làm giả tài liệu. Ảnh: V.LONG

Theo đó, các giấy chứng nhận kiểm định thiết bị thi công của nhà thầu gồm máy rải bê tông nhựa nóng, lu hai bánh thép, lu bánh hơi có thời gian kiểm tra năm 2022 nhưng được ký phát hành vào năm 2023.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Nghệ An sau đó đã đề nghị xác minh tài liệu với bên thứ ba là Công ty cổ phần Giải pháp an toàn Hà Nội - đơn vị kiểm định được ghi trong phiếu kiểm định các thiết bị nêu trên.

Kết quả, tài liệu của nhà thầu tham dự thầu không phải do Công ty Cổ phần Giải pháp an toàn Hà Nội kiểm định và không cấp giấy chứng nhận trong hồ sơ dự thầu. Song song đó, qua kiểm tra bằng mắt thường phát hiện tài liệu có dấu hiệu tẩy xóa, làm giả.

Ngày 6-5, bên mời thầu có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ tính xác thực của các giấy tờ trên, tuy nhiên đến nay Công ty TNHH Xây dựng Việt Tiến không có văn bản trả lời.

Dự án sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông Quốc lộ 48, tỉnh Nghệ An được Cục Đường Bộ phê duyệt đầu tư vào tháng 10-2023. Sở GTVT tỉnh Nghệ An được giao làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 23 tỉ đồng, thực hiện trong hai năm 2023 - 2024.