Đắk Lắk: Tuyên dương 2 người giao nộp 2 khẩu súng AK cho công an

(PLO)- Từ thông tin đề nghị phối hợp của công an TP Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước, CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức tuần tra, bắt giữ nghi can lừa đảo chiếm đoạt tài sản.