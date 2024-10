Dán tờ rơi bôi nhọ lãnh đạo, một phụ nữ bị khởi tố 08/10/2024 08:57

(PLO)- Công an huyện Sơn Hòa phát hiện bắt quả tang Lê Thị Thu Trâm đang dán hai tờ tài liệu có nội dung xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo các cấp.

Ngày 8-10, Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Thu Trâm (38 tuổi, ngụ xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa) để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Lê Thị Thu Trâm bị bắt quả tang dán tờ rơi, bôi nhọ lãnh đạo các cấp ở khu vực trước UBND xã Sơn Nguyên. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu, trước đó, Công an huyện Sơn Hòa phát hiện bắt quả tang Lê Thị Thu Trâm đang dán hai tờ tài liệu có nội dung xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo các cấp ở khu vực trước UBND xã Sơn Nguyên.

Kiểm tra tại chỗ, công an thu giữ thêm 73 tờ tài liệu có cùng nội dung, hai điện thoại di động.

Khám xét nơi ở của Trâm, cảnh sát phát hiện, thu giữ bốn két sắt, hai máy in, một máy scan, 51 đĩa CD, một máy tính và nhiều thiết bị, phụ kiện liên quan phục vụ hành vi của nữ bị can.

Trước đó, ngày 3-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa cũng đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Hòa (52 tuổi, cùng ngụ xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên nhưng được cho tại ngoại còn có chồng bà Hòa là ông Nguyễn Văn Trong (54 tuổi).

Theo kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Hòa xác định vợ chồng ông Trong đã có hành vi lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để tố cáo, khiếu nại, tố giác sai sự thật đối với các cán bộ, lãnh đạo của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành.

Cụ thể, tại các bản án, quyết định, thông báo của TAND các cấp về kết quả giải quyết đối với lô đất 147, diện tích 240 m2, ở khu Dốc Võng, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, không thuộc quyền sở hữu của vợ chồng ông Trong.

Không đồng ý với phán quyết của cơ quan chức năng, từ năm 2022-2024, vợ chồng ông Trong đã lợi dụng quyền tố cáo, quyền khiếu nại, quyền tố giác về tội phạm của công dân để làm 104 đơn có tiêu đề “đơn tố cáo, đơn khiếu nại, đơn tố giác tội phạm, đơn đề nghị, đơn kiến nghị phản ánh”, gửi đến nhiều cơ quan từ cấp huyện đến Trung ương tố cáo, khiếu nại, tố giác các cán bộ, lãnh đạo.

Dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần giải quyết, giải thích và thông báo cho về việc tố cáo, khiếu nại, tố giác trên là sai sự thật, nhưng vợ chồng ông Trong không chấp nhận, dẫn đến hành vi phạm tội như trên.