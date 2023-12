Đang dán quảng cáo chui thì gặp Tổ 363 Công an quận 5

(PLO)- Tổ 363, Công an quận 5 phát hiện hai người dán quảng cáo sai quy định nên yêu cầu phải làm sạch các cột điện, cửa nhà dân.

Ngày 21-12, Công an quận 5, TP.HCM cho biết Tổ 363 Công an Quận phối hợp Công an phường 7 vừa lập biên bản xử phạt với ba người về hành vi dán quảng cáo trái phép trên địa bàn.

Trước đó, công an tuần tra, phát hiện NĐT (18 tuổi) và Đào Anh T (17 tuổi, cùng ngụ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đang dán quảng cáo trái phép “dịch vụ sửa chữa cửa cuốn” trên trụ điện và cửa nhà dân.

Công an phát hiện nhóm ba thanh niên thường xuyên lợi dụng đêm tối đi dán quảng cáo trái phép. Ảnh: HT

Tại cơ quan công an, hai người này khai ban ngày đi làm nghề sửa chữa cửa cuốn, ban đêm đi dán quảng cáo để tiếp cận khách hàng ở khu vực quận 5, quận 8.

Công an tiếp tục mời một người liên quan là PHL (29 tuổi, ngụ huyện Kiến An, Hải Phòng). Người này cũng thừa nhận việc đi dán quảng cáo vào khung giờ từ 3 đến 4 giờ sáng.

Công an thu giữ tổng cộng 1000 mẩu quảng cáo với nội dung sửa chữa cửa cuốn. Ảnh: HT

Ba người này đã giao nộp tổng cộng 1000 mẩu quảng cáo với nội dung sửa chữa cửa cuốn nhưng chưa kịp dán.

Cơ quan chức năng yêu cầu ba người này phải làm sạch các cột điện, cửa nhà dân trên địa bàn. Ảnh: HT

Ban Thanh niên Công an TP phối hợp Công an phường 7, quận 5 đã yêu cầu ba người này phải đi làm sạch các trụ điện, cửa nhà dân và hướng dẫn họ quảng cáo đúng quy định.

Cả ba người này cũng được bàn giao cho nơi cư trú quản lý, theo dõi.

Nguyễn Tân