TP.HCM thí điểm sinh trắc khuôn mặt của khách tới ngân hàng giao dịch

Ngày 21-12, Công an TP.HCM phối hợp cùng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an triển khai thí điểm phần mềm ứng dụng và thiết bị đọc và xác thực CCCD bằng Khuôn mặt (Face ID) tại TP.HCM.

Việc thí điểm được thực hiện lần đầu tiên ở quận Tân Bình. Theo đó, Công an quận Tân Bình là đơn vị được Ban giám đốc Công an TP.HCM giao nhiệm vụ thí điểm ứng dụng, thiết bị đọc và xác thực CCCD bằng khuôn mặt.

Từ ngày 15-12, Công an quận Tân Bình đã giao nhiệm vụ cho Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an phường 2 cùng phối hợp, thực hiện lắp đặt hệ thống nhận diện, xác thực thông tin tại chi nhánh của Ngân hàng Agribank nằm trên đường Trường Sơn.

Theo Công an, hệ thống được đặt ngay tại cửa ra, vào của các phòng giao dịch, chi nhánh của ngân hàng sẽ giúp xác thực thông tin của khách hàng, từ đó nhận diện kịp thời các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, các đối tượng tội phạm sử dụng giấy tờ tùy thân giả để trốn truy nã hoặc sử dụng thẻ CCCD giả để tạo tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật…

Việc triển khai, lắp đặt thiết bị đọc và xác thực CCCD bằng Khuôn mặt được đánh giá sẽ giúp ích rất nhiều cho Công an trong công tác triển nghiệp vụ, chủ động giám sát, phát hiện và phòng ngừa các đối tượng tội phạm có ý đồ xấu hoạt động.

Theo đó, khi khách hàng đến các điểm, văn phòng giao dịch sẽ được nhân viên giám sát an ninh hướng dẫn đặt thẻ CCCD gắn chíp vào hộp đọc thẻ, tháo khẩu trang rồi bắt đầu quá trình nhận diện khuôn mặt. Toàn bộ dữ liệu cần thiết sẽ được đối chiếu với kho dữ liệu về Dân cư Quốc gia, Bộ Công an.

Các ngân hàng cần tăng cường camera nhận diện khách đến giao dịch

Hôm 13-12, Công an TP.HCM tổ chức Hội nghị bàn về giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng do Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM chủ trì. Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, năm 2023, trên địa bàn TP xảy ra hai vụ cướp ngân hàng. Công an TP.HCM bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản ngay sau đó. Những vụ cướp này đã gây tổn hại tinh thần, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, sức khỏe, tính mạng của nhân viên và người dân đến giao dịch.

Ông Mai Hoàng cho biết, điểm chung của các đối tượng cướp ngân hàng là ngụy trang kín đáo như đeo khẩu trang, mắt kính, đội nón rộng, mặc áo khoác... để tránh bị nhận diện. Do đó, ông đề nghị các ngân hàng cần có hệ thống camera nhận diện được khuôn mặt của các cá nhân khi đến giao dịch.

“Quan điểm của Công an TP.HCM là lấy phòng ngừa làm trọng yếu. Các đối tượng trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều đến ngân hàng để quan sát, nắm quy luật hoạt động và khi nhận thấy không an toàn, khi hình ảnh bị lộ diện, chúng sẽ mất đi ý định phạm tội” – Thiếu tướng Mai Hoàng nói.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trình bày những tồn tại và đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm ngăn chặn phạm cướp tài sản tại các ngân hàng. Đa số đồng tình với đề xuất Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM và sẽ triển khai trong thời gian sớm nhất.