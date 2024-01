Ngày 14-1, Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong tại nhà chồng cũ.

Thông tin ban đầu, ông NMP (42 tuổi, ngụ ấp Trà Ốp, xã Tân An, huyện Càng Long) và bà NVP (42 tuổi) đã ly hôn vào cuối năm 2023. Sau khi ly hôn, bà VP thuê nhà trọ tại ấp Tân An Chợ, xã Tân An để ở. Cả hai có một con chung là NHP (17 tuổi).

Khoảng 12 giờ ngày 23-1, sau khi tan học, em HP về nhà trọ để ăn cơm trưa cùng mẹ thì thấy phòng trọ đóng cửa nên về nhà ông MP. Tuy nhiên, nhà ông MP cũng khoá trái cửa. Em HP gọi nhiều lần nhưng không ai trả lời hay mở cửa, trong nhà lại bốc lên mùi thuốc sâu.

Hiện trường vụ người phụ nữ được phát hiện tử vong trong nhà chồng cũ ở Trà Vinh. Ảnh: HD

Em HP cùng hàng xóm ra sau nhà cạy cửa vào thì phát hiện bà VP đã tử vong với nhiều vết thương, ông MP cũng bất tỉnh, trên người có vết thương ở cổ và bụng, cạnh đó có con dao.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

