Đi ngoài phân sống khắc phục thế nào?

Hiện tượng phân sống là gì?

Phân sống là tình trạng thức ăn chưa được tiêu hóa hết làm cho phân có hiện tượng lợn cợn, lổn nhổn và có mùi chua. Lúc đó phân sẽ nát, không thành khuôn quan sát có thể nhìn thấy những sợi rau mẩu vụn thực phẩm ta ăn vào.

Thức ăn chưa được tiêu hóa hết khiến cơ thể không hấp thụ được chất dinh dưỡng mà bị theo phân ra ngoài. Triệu chứng này gặp cả ở người lớn và trẻ em.

Nguyên nhân gây đi ngoài phân sống

Đại tiện phân sống có thể do nhiều nguyên nhân. Có thể do xuất phát từ nhiễm khuẩn đường ruột do ăn uống mất vệ sinh, nhiễm sán, mắc các bệnh lý về tiêu hóa hoặc loạn khuẩn đường ruột…

Nhiễm khuẩn đường ruột

Do ăn những thực phẩm tái, sống hoặc nguồn nước bị ô nhiễm có chứa giun, sán, các loại virus như: Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus… làm đau bụng dữ dội, đi ngoài liên tục, phân sống.

Mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột (do lạm dụng kháng sinh; do tác dụng phụ của thuốc; do rượu bia…)

Là khi hại khuẩn lấn át lợi khuẩn sẽ gây nên hiện tượng táo bón hoặc tiêu chảy, đầy hơi, khó tiêu, đi ngoài phân sống.

Do mắc phải một số bệnh lý

Nếu hiện tượng phân sống kéo dài liên tục kèm triệu chứng đau quặn bụng, phân lỏng và xuất hiện mỗi khi ăn đồ tanh, lạ thì có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý.

Viêm loét dạ dày: Ngoài đi tiêu phân sống, người bệnh còn có các triệu chứng: đau bụng âm ỉ thường xuyên, đau cồn cào khi đói, tức bụng, khó chịu sau khi ăn. Buồn nôn, ợ hơi, ợ nóng…

Do viêm đại tràng: làm đi cầu phân sống nhiều lần, phân nát hoặc rắn kèm theo sôi bụng, đầy hơi, khó tiêu… rất có thể là biểu hiện của viêm đại tràng.

Hội chứng ruột kích thích: khiến đại tràng bị rối loạn chức năng làm bệnh nhân đau bụng dữ dội, không cố định, đôi khi sờ thấy cục cứng nổi lên ở vị trí đau; Táo bón hoặc tiêu chảy xen lẫn. Đi ngoài có cảm giác không hết phân, phân sống, không thành khuôn.

Những ai có nguy cơ mắc đi ngoài phân sống? Trẻ em: Do hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển toàn diện; do chế độ ăn mất cân bằng chất dinh dưỡng. Người uống nhiều bia rượu, chất kích thích. Người mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa Người sử dụng kháng sinh kéo dài

Lạm dụng rượu bia, thức ăn nhiều dầu mỡ cũng là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng đi ngoài phân sống.

Ngoài nguyên nhân ở đường tiêu hóa, những bệnh lý không liên quan đến đường tiêu hóa như nội tiết, bệnh lý về tuyến giáp, bệnh lý về đái tháo đường… cũng gây ra tình trạng đi ngoài phân sống.

Tóm lại đi ngoài phân sống có rất nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân chúng ta chỉ cần theo dõi và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho hợp lý. Tuy nhiên có những nguyên nhân cần phải chẩn đoán để có phương pháp điều trị tránh ảnh hưởng nguy hiểm đến sức khỏe.

Điều trị đi ngoài phân sống

Để điều trị bệnh, bác sĩ cần nắm rõ nguyên nhân triệu chứng ở từng bệnh nhân từ đó có phác đồ điều trị thích hợp. Nếu do bệnh lý, người bệnh cần chữa trị dứt điểm bệnh, tình trạng phân sống sẽ hết.

Bác sĩ có thể chỉ định một số phương pháp để điều trị triệu chứng:

Sử dụng thuốc Berberin: loại thuốc điển hình trong điều trị phân sống, đi ngoài. Thuốc này có tác dụng kháng khuẩn, tụ cầu và liên cầu giúp trị các vấn đề về hệ tiêu hóa cực tốt như: đau bụng do tiêu hóa, ăn không tiêu, đi ngoài… Ngoài ra, Berberin còn có tác dụng chống lại một số nấm men gây bệnh

Bổ sung men tiêu hóa như: Men vi sinh Lactomin, men tiêu hóa Colibacter… có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa thức ăn, giúp hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt, cải thiện triệu chứng bệnh.

Tuy nhiên việc dùng thuốc thế nào người bệnh nên thực hiện theo chỉ định của bác sĩ, không nên lạm dụng men tiêu hóa, nếu không có thể bị phụ thuộc

Lời khuyên của bác sĩ

Song song với việc sử dụng thuốc, người bệnh nên:

Ăn thức ăn dạng lỏng như cháo, súp.

Bổ sung vitamin, khoáng chất

Thực hiện ăn chín uống sôi

Nên ăn thực phẩm lành tính. Hạn chế thịt mỡ, đồ tanh, nước ngọt, rượu bia, gia vị cay nóng.

Rửa tay với xà phòng đúng cách trước khi ăn

Đảm bảo vệ sinh nước sạch khi chế biến thức ăn

Trường hợp tình trạng bệnh nghiêm trọng, hãy đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời.

Phân sống, rối loạn tiêu hóa là một tình trạng rất hay gặp. Do đó người bệnh nên bình tĩnh tìm hiểu nguyên nhân để có cách xử trí đúng. Bệnh tương đối lành tính không nguy hiểm.

Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài từ ngày này sang ngày khác thì cần đi khám để biết chính xác nguyên nhân vì đôi khi đi ngoài phân sống là dấu hiệu báo động của một bệnh lý nào đó.