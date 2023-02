Đi xác minh tin báo đánh bạc, 1 công an bị vây đánh

(PLO)- Công an xã ở Quảng Nam đi xác minh tin báo đánh bạc trong tiệc cúng xóm, khi nói chuyện với người dân thì bị vây đánh.

Sáng 1-2, Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đang điều tra vụ việc có dấu hiệu chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã Tam Mỹ Tây (huyện Núi Thành) khiến một công an xã và nhiều người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, trưa 30-1 (mùng 9 Tết Nguyên đán), Công an xã Tam Mỹ Tây nhận tin báo nhiều người lợi dụng việc tổ chức cúng xóm để đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua tại khu vực miếu ở thôn Trung Chánh, xã Tam Mỹ Tây.

Lãnh đạo phân công Trung uý Ngô Xuân Thành – Công an xã Tam Mỹ Tây và một công an viên khác đến hiện trường xác minh nguồn tin.

Tại đây, người dân tổ 1 (thôn Trung Chánh) đang tập trung ăn uống, hát hò sau lễ cúng xóm đầu năm. Trung uý Thành bước vào đề nghị người dân hợp tác làm việc.

“Một người có mặt ở đó kêu đồng chí Thành ra một góc khu vực miếu để nói chuyện. Sau đó, nhiều thanh niên xông vào hành hung đồng chí Thành. Đồng chí Thành rút bình hơi cay xịt tự vệ làm nhiều người nhập viện”, một lãnh đạo công an huyện Núi Thành thông tin.

Vị này thông tin thêm, sau khi hành hung, một nhóm người đuổi trung uý Thành chạy xuống khu vực đồng ruộng. Sau đó, những người này gọi trung uý Thành đến gặp xin lỗi người dân (vì làm gián đoạn buổi tiệc), nhưng tiếp tục hành hung.

“Vụ việc khiến trung uý Thành bị thương vùng mặt, sưng mắt, phù nề vai, đầu gối may năm mũi, rách nhẹ ở bàn chân. Ngoài ra, nhiều người ở gần cũng bị ảnh hưởng bởi hơi cay, đến bệnh viện sơ cứu”, vị này nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Núi Thành giao Công an xã Tam Mỹ Tây đến thăm hỏi, động viên những người bị ảnh hưởng bởi vụ việc.

Hiện Công an huyện Núi Thành đang tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để tiếp tục làm rõ.

Quảng Nam: Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án thị xã Điện Bàn (PLO)- Làm thất thoát ngân sách nhà nước 2,2 tỉ đồng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bị khởi tố.

Quảng Nam: Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án thị xã Điện Bàn

(PLO)- Làm thất thoát ngân sách nhà nước 2,2 tỉ đồng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bị khởi tố.

THANH NHẬT