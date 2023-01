Quảng Nam: Khởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án thị xã Điện Bàn

(PLO)- Làm thất thoát ngân sách nhà nước 2,2 tỉ đồng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) bị khởi tố.

Ngày 31-1, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Tấn Bình – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn (Quản Nam).

Bị can Bình bị khởi tố để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2019 đến 29-12-2022, Bình là Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ký hợp thức hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với Công ty TDT (do ông Dương Hiển Hội – giám đốc phụ trách), gồm 52 hợp đồng, làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,2 tỉ đồng.

Qua đó, Công ty TDT hưởng lợi 30%, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thị xã Điện Bàn hưởng lợi 70%.

Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Nam khởi tố Bình về tội danh trên, đồng thời thu hồi số tiền ban đầu 1,3 tỉ đồng.

Bị can Bình đã khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền làm thất thoát nên Cơ quan CSĐT áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an thông tin vụ tưới xăng đốt người giữa đường vì ghen ở Quảng Nam (PLO)- Thấy chồng cõng theo cô gái trên lưng, mẹ chồng và con dâu xông vào tưới xăng, châm lửa đốt khiến cô gái bị bỏng nặng.

Công an thông tin vụ tưới xăng đốt người giữa đường vì ghen ở Quảng Nam

(PLO)- Thấy chồng cõng theo cô gái trên lưng, mẹ chồng và con dâu xông vào tưới xăng, châm lửa đốt khiến cô gái bị bỏng nặng.

THANH NHẬT