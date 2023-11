Thông tin ban đầu, rạng sáng 2-11, xe tải biển số tỉnh Đồng Nai do anh ĐTD (29 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) điều khiển chạy trên tỉnh lộ ĐT 767, hướng từ huyện Vĩnh Cửu ra ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Khi xe tải nói trên lưu thông đến đoạn trước chợ Việt Giai, ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom thì va chạm với xe máy chở bốn người chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 3 thanh niên tử vong tại chỗ. Ảnh: AT

Vụ va chạm mạnh khiến ba người trên xe máy văng xuống đường một người khác dính vào đầu xe tải.

Vụ tai nạn khiến 3 người gồm TQĐ (28 tuổi), NPG (22 tuổi) và NT tử vong tại chỗ, còn anh NVC (27 tuổi) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, vỡ nát nhiều bộ phận. Phần đầu xe tải biến dạng khiến tài xế xe tải cũng bị thương.

Được biết, tuyến đường 767 là tuyến đường chính kết nối huyện Vĩnh Cửu ra quốc lộ 1 (huyện Trảng Bom) đi ngang qua KCN Sông Mây nên lượng xe lưu thông khá đông.

Hiện lực lượng chức năng Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vũ Hội