An ninh nghiêm ngặt tại khu cách ly KTX Đại học Quốc gia

Ghi nhận vào sáng 31-3, các lối vào đi đến cổng KTX Đại học Quốc gia đều có các chốt trực của lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố và các tình nguyện viên căng dây cách ly, không cho người và xe cộ ra vào.

Theo Công an quận Thủ Đức, từ khi KTX ĐH Quốc gia được sử dụng làm khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 thì mỗi ngày công an quận điều cử 32 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an TX Dĩ An, (Bình Dương) lập chốt canh gác vòng ngoài 24/24, đảm bảo an ninh trật tự.



Lực lượng Công an quận Thủ Đức lập chốt canh gác ngay đầu đường Tạ Quang Bửu. Ảnh: TỰ SANG

Theo đó, tại vòng ngoài KTX sẽ có ba chốt chính gồm: Đầu đường Tạ Quang Bửu (đường dẫn đến cổng chính KTX ĐH Quốc gia), đầu đường Thánh Gióng (đường dẫn vô cổng phụ KTX ĐH Quốc gia) và chốt ngay gốc đường Tạ Quang Bửu - Thánh Giống (từ Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh đi qua KTX ĐH Quốc gia).

Ngoài ra, dọc các hàng rào, nơi từng xuất hiện nhiều người tiếp tế lương thực cho người thân bên trong còn thêm nhiều chốt phụ khác.



Dọc hàng rào được lực lượng Công an TX Dĩ An (Bình Dương) tức trực canh gác. Ảnh: TỰ SANG



Một con đường dẫn đến khu KTX ĐH Quốc gia được dựng rào chắn. Ảnh: TỰ SANG

Theo các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, tất cả các phương tiện và người dân muốn di chuyển bên trong khu đã được căng dây cách ly đều được ngăn cản. “Chỉ có xe làm nhiệm vụ và xe chở lương thực, nhu yếu phẩm mới được đi vô” một chiến sĩ cảnh sát cho biết.

Ngoài ra, tại vòng trong ở cổng chính KTX đã được đống cửa và được lực lượng bảo vệ KTX canh gác từ bên trong. Riêng cửa ra vào tại cổng phụ bên đường Thánh Giống thì lực lượng quân đội canh gác nghiêm ngặt.

Cũng theo ghi nhận, tại các chốt vòng ngoài KTX vẫn còn một số người dân đến cung cấp nhu yếu phẩm cho người thân bên trong. Tuy nhiên, tất cả đều bị lực lượng công an ngăn cản, giải thích và khuyên nên ra về.



Nhiều người lái ô tô đến tiếp tế nhu yếu phẩm cho người thân được lực lượng chức năng ngăn cản. Ảnh: TỰ SANG



CSGT giải thích, nhắc nhỡ người đến cung cấp nhu yếu phẩm cho người thân bên trong khu cách ly. Ảnh: TỰ SANG

Cũng theo một cán bộ công an quận Thủ Đức, ngoài việc canh gác bên ngoài khu cách ly KTX, lực lượng công an còn có tổ tuần tra lưu thông.

Công an thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng xã hội để xử lý kịp thời các đối tượng đăng tin không đúng sự thật, xuyên tạc gây hoang mang dư luận.



Khu cách ly tập trung tại kho lưu trữ công an quận được lực lượng Công an phường Linh Trung tức trực canh gác, đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: TỰ SANG

Ngoài khu cách KTX ĐH Quốc gia, trên địa bàn quận Thủ Đức còn có thêm ba khu cách ly tập trung khác là Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và kho lưu trữ công an quận tại phường Linh Trung.

Riêng tại kho lưu trữ công an quận tính đến ngày 31-3 cũng đang cách ly cho 16 trường hợp và lực lượng chức năng tức trực canh gác 24/24.