Bộ đội lên rừng căng bạt lập chốt chống dịch

Hai ngày cuối tuần vừa qua, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tổ chức chuyến đi thăm các chốt phòng chống dịch. Đi cùng có một số nhà hảo tâm Tây Ninh mong muốn được đóng góp, hỗ trợ, động viên cho các lực lượng tỉnh nhà đang ngày đêm trực chốt.



Một điểm chốt của đồn Biên phòng Tống Lê Chân đóng chân trên huyện Tân Châu. Cũng như nhiều điểm chốt khác mới được thành lập, chỉ có một mái bạt được căng lên. Các chiến sĩ sẽ luân phiên trực chốt 24/24 ở đây, kiểm soát chặt các đường mòn lối mở. Ảnh: THÚY HÀ



Ban ngày, dù dưới bóng cây nhiệt độ ở đây vẫn nóng đến khắc nghiệt. Ban đêm, các chiến sĩ ở rừng đã quen với việc muỗi vây quanh "véo von như sáo thổi". Nhưng với họ, sự khắc nghiệt của thời tiết không đáng kể bởi họ đang thực hiện nhiệm vụ: chống dịch như chống giặc. Ảnh: THÚY HÀ



Đây là điểm chốt thuộc đồn BP Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng. Đoàn đã tặng chốt một lều dã chiến có sức chứa hơn chục người và một số nhu yếu phẩm. Người tài trợ những chiếc lều này là anh Nguyễn Văn Tân (bìa phải). Anh đã mua hơn 100 chiếc lều các loại có sức chứa từ 10 đến trên 30 người tặng cho các chốt gửi tặng lực lượng BP. Anh nói: "Các chiến sĩ ngày đêm vất vả cắm chốt chống dịch, họ đã hy sinh rất nhiều. Tôi chỉ chia sẻ một chút ít tấm lòng của mình như những người khác ở hậu phương". Ảnh: HỒNG MINH



Một căn lều vừa được dựng lên ở một điểm chốt khác cũng thuộc huyện Trảng Bàng. Căn lều này có sức chứa hơn 30 người. Các chiến sĩ trực chốt có thể nghỉ ngơi trong căn lều này thay vì mắc võng giữa rừng. Ảnh: HỒNG MINH



Một sĩ quan bày tỏ: "Chiếc lều này rất vững chắc, không chỉ vì nó có thể che mưa nắng, mà nó là tình cảm của hậu phương". Ảnh: HỒNG MINH



Điểm chốt thuộc đồn Biên phòng Long Phước, Bến Cầu. Ngoài tấm bạt dã chiến, anh em chiến sĩ còn tận dụng được một thùng xe tải làm nơi lưu trú. Trung úy Mai Chí Dũng, phó đội trưởng đội trinh sát cho biết: "Anh em lên chốt từ ngày 12-3, không ai được về nhà. Chúng tôi kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở, hễ ai định qua lại đều phải kiểm tra, giải thích thuyết phục họ quay lại. Tất cả người dân đã chấp hành". Ảnh: HỒNG MINH



Ngoài nhu yếu phẩm, người dân còn tặng cờ Tổ quốc cho các chốt. Ảnh: HỒNG MINH



Tặng các anh bộ giường xếp để nghỉ ngơi. Chốt này nằm sát bên cột mốc biên giới, cách nước bạn chỉ cách vài bước chân. Lực lượng phối hợp gồm Bộ đội biên phòng, công an và dân quân tự vệ. Các anh sẽ trực chốt cho đến khi tình hình ổn định, an toàn. Trong thời gian đó các chiến sĩ sẽ không được phép về nhà để giữ gìn đường biên và cũng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người ở nhà. Ảnh: HỒNG MINH



Ở tuyến đầu chống dịch, các anh không chỉ đối mặt với nguy cơ của dịch bệnh, mà còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống tội phạm, bảo vệ biên giới. Những người đến thăm các anh cũng phải có ý thức phòng chống dịch nghiêm ngặt. Ảnh: HỒNG MINH