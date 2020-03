Cách ly hơn 1.700 người từ nước ngoài về qua Hà Tĩnh

Ngày 23-3, thêm hàng trăm người Việt Nam từ Thái Lan, Lào về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình), Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An).



Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đi kiểm tra, động viên những người dân ở Lào, Thái Lan trở về đanh cách ly tại điểm trường mầm non. Ảnh: Sở Y tế Hà Tĩnh.

Những người này ngay sau khi vào Việt Nam đều được đưa đến các điểm cách ly để cách ly. Trong đó, riêng Hà Tĩnh đang cách ly cho hơn 1.700 người quê Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh từ Lào, Thái Lan về qua Cửa khẩu Cầu Treo và Cửa khẩu Cha Lo.

Trong đó, tại huyện Thạch Hà đã thực hiện cách ly tập trung cho 295 người đi từ vùng dịch về. Huyện Thạch Hà trưng dụng Trường mầm non các xã Thạch Sơn, Thạch Long và Trường Mầm non Thạch Lưu (cũ)…để làm điểm cách ly.

Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã chọn 4 điểm lập khu cách ly tập trung của huyện gồm: Khách sạn Tuyết Hoa (xã Kỳ Phong); khu Resort (xã Kỳ Xuân); Trường mầm non xã Kỳ Tiến và Trường mầm non xã Lâm Hợp với tổng chứa khoảng 600 người. Ngoài ra các xã cũng đã triển khai thành lập các điểm cách ly tập trung cấp xã theo quy định, mỗi điểm khoảng 60 đến 100 người, chủ yếu trưng cầu các cơ sở vật chất hiện có như: Trường Mần non, trường tiểu học, trường THCS...Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng đã chuẩn bị các địa điểm để có thể cách ly được hơn 1.200 người.

Ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 tỉnh Hà Tĩnh vừa ký công điện khẩn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới.

Theo công điện, đối với tỉnh Hà Tĩnh, số lượng công dân Hà Tĩnh nhập cảnh vào địa bàn qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) và người Hà Tĩnh sinh sống ở các tỉnh, thành phố trong cả nước trở về địa phương rất lớn.



Trường mầm non ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được trưng dụng làm điểm cách ly. Ảnh; ĐL

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo về thiết lập các khu cách ly tập trung cấp huyện, cấp xã.

Công điện cũng nêu: “Nếu địa phương nào có công dân nhập cảnh và các địa phương khác về Hà Tĩnh nhưng không đủ cơ sở cách ly tập trung, không tổ chức tiếp nhận người cách ly thì bí thư cấp ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Ban Chỉ đạo tỉnh và xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong điều kiện phòng, chống dịch”.