Đồng Nai chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19

Theo Sở Y tế, toàn tỉnh hiện có 174 trường hợp đang được theo dõi, cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của tỉnh: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Phổi Đồng Nai, phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng - huyện Xuân Lộc, cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Cửu, Trường đại học Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán.

Bên cạnh đó có 301 trường hợp đang được cách ly tại nhà, nơi lưu trú và 526 trường hợp cần theo dõi sức khỏe.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai. Mỗi chốt công tác gồm cơ quan chức năng như: lực lượng công an (tỉnh, huyện), thanh tra giao thông, nhân viên trung tâm y tế cấp huyện... do công an tỉnh làm tổ trưởng.



Chốt kiểm soát đo thân nhiệt những người di chuyển qua tỉnh Đồng Nai.

Việc lập 8 chốt nhằm kiểm soát việc di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh Đồng Nai; hạn chế, tạm dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến Đồng Nai, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do cấp thiết.

Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ, việc “tạm dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến Đồng Nai” trừ các trường hợp đã nêu trên nhiều người hiểu sai và cho rằng Đồng Nai lập chốt để cấm những người vùng dịch đến.

“Vùng dịch là khu vực được xác định có có nguy cơ lây nhiễm cao dịch bệnh COVID-19 thì sẽ tạm dừng việc di chuyển nếu không có những lý do cần thiết. Việc lập các chốt kiểm soát mục đích chính kiểm soát dịch bệnh, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh…”, ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai giải thích thêm.