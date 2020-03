Hôm nay, học sinh cấp 3 nhiều nơi đi học lại

Lý do học sinh lớp 12 tại TP.HCM chỉ nghỉ đến 8-3 2.000 trường học là trung tâm giao lưu mật độ cao, có tính tương tác cao. Cho nên nếu chỉ một trường hợp xảy ra thì tốc độ lây lan rất nhanh. Do đó việc đảm bảo sức khỏe, an toàn của HS, sinh viên, giáo viên là điều quan trọng. Hơn nữa, nếu tiếp tục cho HS nghỉ từng tuần sẽ rất bị động. Do đó, TP.HCM muốn có một phương án chủ động là kiến nghị tiếp tục cho HS nghỉ hết tháng 3. Nhưng trước động thái của Bộ GD&ĐT về việc công bố khung thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia, TP đã phải tính toán lại để kịp chương trình. Đây chính là lý do vì sao TP quyết định cho HS nghỉ học đến hết ngày 8-3. Muốn cho HS lớp 12 nghỉ hết tháng 3 cũng không có thời gian để học bù nữa. Muốn cho nghỉ, Bộ GD&ĐT phải lùi kỳ thi THPT quốc gia. Ông NGUYỄN THÀNH PHONG, Chủ tịch UBND TP.HCM