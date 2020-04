Ninh Thuận: 2 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Ngày 1-4, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đã trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân 61 và 67 sau 15 ngày điều trị.

Cả hai đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 21-3, lần 2 vào ngày 24-3 và lần 3 ngày 28-3.



Hai bệnh nhân bước ra khỏi khu điều trị

Hiện hai bệnh nhân đã được đưa về cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.



7 giờ 30 ngày 1-4, ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, đã trao giấy xuất viện và tặng hoa chúc mừng cho 2 bệnh nhân.



Bệnh nhân 61 là BTT (42 tuổi) và bệnh nhân 67 là BVC (36 tuổi, cùng ngụ tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, Thuận Nam). Ngày 27-2, cả hai bệnh nhân sang Malaysia tham dự lễ hội tôn giáo. Đến ngày 4-3 cùng trở về Việt Nam.



Cả 2 được trao giấy xuất viện, tặng hoa

Trước đó, vào ngày 9-3, ông T. thấy mệt và đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước khám, nhận thuốc uống. Tuy nhiên, ông thấy bệnh không thuyên giảm nên tiếp tục đến Trung tâm Y tế xã Phước Nam đo huyết áp, đo thân nhiệt, kết quả vẫn bình thường.

Ngày 13-3, ông này tiếp tục mua thuốc uống nhưng bệnh không giảm. Đến 15-3, ông T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám, tại đây người này được đưa vào diện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tối 16-3, Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm của ông dương tính với SARS-CoV-2, ông T. trở thành bệnh nhân 61.

Ngay sau đó, ông C. được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo diện F1 do có tiếp xúc gần, đi chung chuyến bay với ông T. Sáng 18-3, Bộ Y tế công bố ông C dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân thứ 67.



Xe của bệnh viện đưa cả 2 về nhà

Theo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, bệnh nhân 61 có bệnh nền là tiểu đường nên các bác sĩ điều trị phải hội chẩn mỗi ngày để lên phương án điều trị.



Sau thời gian điều trị, sức khỏe hai bệnh nhân đã ổn định, đảm bảo các tiêu chí để xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Do đó, Bệnh viện trao giấy xuất viện cho 2 bệnh nhân.



"Đến nay hai bệnh nhân sức khỏe đã ổn định. Bệnh viện sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cho hai bệnh nhân này", Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận cho biết.



Cả hai bệnh nhân trước khi được đưa về nhà cách ly 14 ngày theo qui định đã cảm ơn mọi người đã quan tâm và đặc biệt cảm ơn các y bác sĩ đã tích cực điều trị cho mình khỏi bệnh.