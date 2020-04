Phó trưởng công an phường là F1 của bệnh nhân 243

Ngày 10-4, Công an TP Hà Nội phát đi thông báo quan trọng về việc đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian cách ly toàn bộ Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).



Trụ sở Công an phường Đông Ngạc tạm dừng hoạt động. Ảnh: CACC

Theo Công an TP, sau khi công bố ca bệnh “siêu lây nhiễm” số 243, Bộ Y tế đã công khai lịch trình di chuyển của người này.

Ngay sau đó, Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc đã chủ động khai báo lịch sử dịch tễ của mình với cơ quan y tế.

Cụ thể, chiều tối 14-3, ông đến nhà anh họ tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) – nơi bệnh nhân 243 sinh sống, để dự đám cưới người thân.

Tại đây, bệnh nhân số 243 có đến đứng đối diện chào hỏi ông, nhưng không ngồi chung mâm.

Từ ngày 15-3 đến 6-4, ông đi làm bình thường, tiếp xúc với tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Thời điểm này chưa công bố bệnh nhân số 243 và chưa thực hiện Chi thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách, cách ly xã hội.

Khi bệnh nhân 243 được xác định, vị phó công an phường được cách ly tại BV Công an TP. Toàn bộ cán bộ chiến sĩ Công an phường Đông Ngạc được cách ly tại nhà và tại công an phường. Trụ sở đơn vị được phun thuốc khử khuẩn.

Ngày 8-4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) lấy mẫu xét nghiệm của phó trưởng công an phường và toàn bộ cán bộ của Công an phường Đông Ngạc. Đến nay, phó trưởng công an phường đã có kết quả xét nghiệm ban đầu âm tính với virus SARS-CoV-2.

Công an TP Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Công an quận Bắc Từ Liêm bố trí lực lượng giải quyết các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Ngạc trong thời gian Công an phường tạm dừng hoạt động (đến hết 23-4).

Theo đó, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính, trình báo, tố giác tội phạm, cung cấp tin tức, tình hình an ninh trật tự thuộc thẩm quyền của Công an phường Đông Ngạc thì trực tiếp liên hệ Công an quận Bắc Từ Liêm (địa chỉ Toà nhà TC4C, Khu Tái Định Cư, Kiều Mai, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm. Điện thoại: 069.219.1614).

Nếu người dân đang sinh sống tại phường Đông Ngạc có thể liên hệ với Cảnh sát khu vực qua điện thoại để được hướng dẫn cụ thể.