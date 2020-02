Bộ GTVT nêu lý do chưa xóa trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về kiến nghị bỏ trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài (đường Võ Văn Kiệt, TP Hà Nội).

Theo đó, Bộ GTVT cho biết trước đây trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài do Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức quản lý, thu phí nộp ngân sách nhà nước.

Ngày 5-8-2009, Thủ tướng cho phép chuyển giao trạm này cho Công ty cổ phần VIETRACIMEX 8 tiếp tục thu phí thay Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Kể từ ngày 1-1-2011, công ty này được thực hiện thu phí để hoàn vốn cho dự án BOT đầu tư xây dựng quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).



Trong năm 2018, trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài nhiều lần phải dừng thu phí vì tài xế phản đối. Ảnh: V.LONG



Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán dự án và thông báo dự án được triển khai phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, năm 2013, trên cơ sở ý kiến của cử tri, UBND TP Hà Nội, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng xử lý bất cập tại trạm thu phí này, theo hướng ghép với trạm thu phí của dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên hoặc Nhà nước bỏ tiền ngân sách mua lại trạm.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tiếp tục cho Công ty cổ phần VIETRACIMEX8 thu phí để hoàn vốn dự án.

Năm 2014, Bộ GTVT tiếp tục có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét, xử lý bất cập tại trạm thu phí này. Song một lần nữa Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT thực hiện đúng cam kết đã ký với nhà đầu tư. “Vì vậy, trạm thu phí này tiếp tục được hoạt động đến nay…” - Bộ GTVT lý giải.

Cuối năm 2018, một số tài xế phản đối, dừng xe tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài gây mất an ninh trật tự và mất an toàn giao thông. Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của TP Hà Nội và nhà đầu tư để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông tại trạm thu phí. Từ đó đến nay, trạm thu phí vận hành ổn định.

Với những căn cứ nêu trên, Bộ GTVT cho rằng trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài tuân thủ các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện dự án và được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Thời gian qua, để hoàn thiện chính sách pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Chính phủ ban hành nhiều nghị định. Tại các nghị định được ban hành đều có điều khoản quy định chuyển tiếp. Theo đó, với các dự án đã ký kết hợp đồng dự án trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của hợp đồng dự án đã ký kết.

“Đồng thời, pháp luật dân sự cũng quy định: "Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm của pháp luật, có hiệu lực thực hiện đối với các bên và phải được chủ thể khác tôn trọng". Vì vậy, việc xử lý tồn tại, bất cập tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài cần phải được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích và tôn trọng quyền, nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng đã ký kết…” - Bộ GTVT giải thích thêm.

Hiện nay, trên tuyến quốc lộ 2 đang triển khai đồng thời hai dự án BOT (dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên và dự án quốc lộ 2 đoạn tránh TP Vĩnh Yên). Trong đó, dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên trong giai đoạn chuẩn bị kết thúc thời gian thu phí hoàn vốn.

“Bộ GTVT đã giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam tích cực đàm phán với các nhà đầu tư của hai dự án nêu trên để đề xuất giải pháp xử lý tồn tại, bất cập tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. Đồng thời, với việc dừng thu phí hoàn vốn tại dự án BOT quốc lộ 2 đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên, trên cơ sở đó Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận…” - Bộ GTVT cho hay.