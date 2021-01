Bộ GTVT trả lời việc mở rộng quốc lộ 1 qua Bình Định

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bình Định về việc mở rộng quốc lộ 1 và sớm công bố quy hoạch tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn.

Theo bộ này, quốc lộ 1 đoạn từ Hà Nội đến Cần Thơ được nâng cấp, mở rộng cơ bản đạt quy mô bốn làn xe cơ giới. Trên cơ sở đó, bộ đã triển khai và hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa đến Cần Thơ vào năm 2015.



Quốc lộ 1 đoạn qua Bình Định vừa được mở rộng .Ảnh: TẤN LỘC

Trong đó đoạn qua thị xã An Nhơn do ảnh hưởng công tác giải phóng mặt bằng nên Bộ GTVT đã đầu tư xây dựng tuyến tránh thị xã An Nhơn từ Km1203+120 đến Km1211+759 (trong đó đoạn Km1211+180 - Km1211+759 đi trùng tuyến tránh thị trấn Bình Định).

Như vậy, quốc lộ 1 đoạn qua thị xã An Nhơn có quy mô bốn làn xe (hai làn xe trên quốc lộ 1 hiện hữu và hai làn xe trên hai tuyến tránh An Nhơn và Bình Định) phù hợp theo quy hoạch được duyệt.

Riêng đoạn Km1210+940 đến Km1211+860 (đi trùng tuyến tránh Bình Định) đã được Bộ GTVT chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô bốn làn xe vào năm 2016.

Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư dự kiến sử dụng từ nguồn vốn dư kế hoạch các năm 2014, 2015 đã được quốc hội quyết toán nên không thể triển khai đầu tư tại thời điểm năm 2016.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, Bộ GTVT ghi nhận kiến nghị và chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để triển khai nâng cấp đoạn tuyến từ Km1210+940 đến Km1211+860 với quy mô bốn làn xe trong giai đoạn 2021 - 2025 sau khi cân đối được nguồn lực.

Về công bố quy hoạch vị trí tuyến cao tốc Bắc – Nam, theo Nghị quyết của Quốc hội, bộ đã giao nhiệm vụ cho các Ban Quản lý dự án lập báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi các đoạn còn lại thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có đoạn qua tỉnh Bình Định.

Đến nay, các chủ đầu tư đang chỉ đạo tư vấn thiết kế nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong năm 2021 và phê duyệt dự án đầu tư trong năm 2022.

“Trên cơ sở quyết định phê duyệt dự án đầu tư, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương cắm mốc để bàn giao cho địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…” - Bộ GTVT cho hay.