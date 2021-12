Lượng khách tới bến xe giảm rất mạnh Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện BX Miền Đông cho biết: Thống kê từ ngày 1 đến 10-12, bến có 1.508 xe xuất bến với 8.967 khách, trung bình mỗi xe 5-6 khách, giảm rất nhiều so với trước. Hai ngày gần đây, lượng khách tăng nhẹ từ 800-900 người/ngày lên 1.132 người/ngày. Riêng BX Miền Đông mới (TP Thủ Đức), lượng khách còn thấp hơn, mỗi ngày có 28 xe xuất bến với khoảng 99 người. Thông tin từ Sở GTVT TP.HCM sau giãn cách đến nay, tổng lượt khách liên tỉnh thông qua các BX chỉ khoảng 77.000 lượt với 24.700 lượt xe phục vụ (bình quân mỗi xe ba người). So với cùng kỳ năm ngoái, lượng khách giảm 98%; so với ngày thường trước khi xảy ra dịch bệnh, lượt khách giảm 99%.