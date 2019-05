An Giang đề xuất thu theo mét đường qua trạm BOT T2

Sáng 23-5, Tổng Cục đường bộ Việt Nam đã có cuộc họp với Sở GTVT TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Tháp tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc tại Trạm thu phí BOT T2 (đặt trên QL91, thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).



Thông tin với báo chí sau cuộc họp, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang cho biết đã có một số đề xuất để giải quyết vấn đề vướng mắc tại trạm này. Ông Trí cho biết, các đơn vị dự họp đã thống nhất không thông tin kết luận cuộc họp ra bên ngoài.

“An Giang đề xuất những xe từ Kiên Giang hoặc từ Cầu Vàm Cống về An Giang thì được phát cho một thẻ tới trạm T2 sẽ trả thẻ đó và mua với vé 2.000 đồng để qua trạm tương đương 200m đường. Những xe đi hướng An Giang đi về Kiên Giang, qua Cầu Vàm Cống thì phương án có thể là bán vé 2.000 đồng còn đối với xe đi Cần Thơ thì xuống tới trạm T1 mua tiếp vé 33.000 đồng là đủ 35.000 đồng. Phương án 2, nếu nhà đầu tư sợ thất thu thì bán cho tài xế vé ở trạm T2 nhưng khi phương tiện vào QL80 về Kiên Giang hoặc về Vàm Cống thì phải trả lại 33.000 đồng”, ông Trí thông tin.

Đồng thời ông Trí cho rằng vấn đề thu phí ở trạm BOT T2 đã đặt ra từ lâu, cũng được xử lý bằng phương pháp miễn giảm nhưng nó chỉ phù hợp với tình hình trước còn nay thì không. Bởi gần đây cầu Vàm Cống thông xe thì tình hình trở nên khác hẳn. Trước đây, chỉ có xe An Giang và Kiên Giang qua trạm nhưng hiện tại xe tất cả các tỉnh thành đổ dồn về An Giang đều qua trạm này. Ở An Giang, không chỉ xe ở Long Xuyên mà Châu Đốc, Tinh Biên... thay vì trước đây họ đi ngã Tân Châu thì nay họ đi hướng này. Giải pháp trước đây không phù hợp với tình thế hiện nay.



Ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh An Giang thông tin với báo chí

Cũng theo ông Trí, tất cả các thành phần dự họp đều cho rằng phương án dời trạm là không khả thi, tốn kém vì có nhiều quá nhiều giải pháp khác.

“Tại cuộc họp thì các địa phương cũng đưa ra nhiều giải pháp mới chứ không theo hướng giữ nguyên như cũ. Chủ trì cuộc họp là Sở GTVT Cần Thơ cũng đã đề xuất Tổng cục đường bộ nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo để xin hướng giải quyết trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời đề nghị Tổng cục cần có thông cáo báo chí rõ ràng để tạo sự đồng thuận của người dân doanh nghiệp chứ không để tình trạng tại đây nóng lên một cách vô lý. Bởi việc thu phí ở trạm này là chuyện nhỏ, còn sự xáo trộn xã hội bất ổn an ninh mới cần được chú trọng hơn”, ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, tại cuộc họp Tổng Cục đường bộ cũng có báo cáo phương án tài chính của dự án rất mong manh, nếu có điều chỉnh phải tính lại phương án tài chính mới.