Bộ GTVT: Cân nhắc 2 phương án gỡ vướng cho BOT T2

Xả trạm trong vòng 10 ngày Chiều 25-5, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ đã chỉ đạo chủ đầu tư tiến hành xả trạm T2 trong vòng 10 ngày kể từ ngày 25-5. Nguyên nhân xả trạm là để tiến hành rà soát miễn, giảm phí cho một số địa phương xung quanh trạm. Trước đó, trưa 21-5, khu vực trạm thu phí T2 (hướng từ An Giang đi Cần Thơ - Kiên Giang) có một số tài xế xe tải mang biển số tỉnh An Giang và TP.HCM đã đến đậu tại ba làn thu phí của trạm này khiến giao thông khu vực ùn tắc. Liên tiếp các ngày sau đó vẫn có nhiều tài xế phản ứng thu phí tại trạm. Lý giải cho việc phản ứng này, các tài xế cho rằng T2 là trạm thu phí của một dự án ở Cần Thơ nhưng lại ảnh hưởng đến người dân An Giang. Khi cầu Vàm Cống được thông xe, lưu lượng phương tiện từ An Giang đi Cần Thơ, Kiên Giang là rất đông. Tuy nhiên, để đi qua cầu Vàm Cống, họ chỉ lưu thông trên QL91 vài trăm mét. Theo các tài xế, nếu họ chỉ chạy vài trăm mét nhưng lại phải đóng phí cho cả tuyến đường là không hợp lý.