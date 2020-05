Nhiều điểm mới trong đào tạo, sát hạch bằng lái xe

Một số điểm mới bộ đề 600 câu hỏi Môn học cấu tạo và sửa chữa thông thường sẽ có nội dung “Hệ thống an toàn chủ động” với thời lượng 1 giờ; môn kỹ thuật lái xe có “Kỹ thuật lái xe an toàn chủ động” với 2,5 giờ; môn nghiệp vụ vận tải có “Trách nhiệm của người kinh doanh vận tải” với 3 giờ. Môn “Đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông” được đổi thành “Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông”. Trong đó, nội dung “Phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông” chiếm 2 giờ. Về số lượng câu hỏi, đề thi sát hạch hạng B1 vẫn giữ nguyên 30 câu. Tuy nhiên, số lượng câu hỏi sát hạch hạng B2 tăng từ 30 câu lên 35 câu. Số lượng câu hỏi sát hạch hạng C tăng từ 30 lên 40 câu. Số lượng câu hỏi sát hạch hạng D, E, F tăng từ 30 lên 45 câu. Những đề sát hạch này được máy tính lấy ngẫu nhiên trong bảy chương của bộ câu hỏi (540 câu) và có một câu hỏi bắt buộc phải trả lời đúng lấy từ bộ 60 câu hỏi điểm liệt. Người dự thi sát hạch trả lời đúng mỗi câu hỏi được 1 điểm. Trong đó, điểm yêu cầu đạt (trừ điểm trong bộ câu hỏi điểm liệt) đối với hạng B1 số sàn và B1 số tự động là 27/30, hạng B2 là 32/35, hạng C là 36/40, hạng D, E, các hạng F là 41/45.