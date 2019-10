Hàm lượng styren trong nước sạch sông Đà tiếp tục đạt chuẩn

Chiều nay, 20-10, Sở Y tế Hà Nội tiếp tục có thông tin nhanh về kết quả kiểm tra chất lượng nước sạch của Nhà máy nước Sông Đà.



Theo đó, các mẫu nước được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy vào ngày 19-10, tại các vị trí: Mẫu nước thành phẩm tại nhà máy, bể chứa trung gian tại xã Yên Bình (Thạch Thất), trạm điều tiết Tây Mỗ, họng kiểm soát 1.200 Big C.



Người dân lấy nước sạch từ xe téc. Ảnh: CTV

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng lấy thêm 15 mẫu nước tại các chung cư, hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp của công ty nước sạch Sông Đà thuộc 4 quận huyện: Thanh Xuân (Thanh Xuân Trung), Cầu Giấy (Trung Hòa, Mai Dịch), Nam Từ Liêm (Phương Canh, Mễ Trì, Đại Mỗ) và Hoài Đức (Di Trạch, Đức Thượng, Vân Côn).



Kết quả tất cả các mẫu đều đạt quy chuẩn về styren theo QCVN 01:2009/BYT. Đây là kết quả của Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam cung cấp.



Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội trực tiếp lấy mẫu trong các ngày tiếp theo và phối hợp với Viện Công nghệ môi trường, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y tế) lấy mẫu nước của Nhà máy nước Sông Đà và các hộ dân để phân tích, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt.

Trước đó, ngày 18-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng lấy mẫu tại các khu vực trên để kiểm tra về hàm lượng styren. Kết quả các mẫu cũng đều đạt quy chuẩn về styren theo QCVN 01:2009/BYT.

Từ ngày 10-10, nhiều người dân sinh sống tại các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm... phản ánh nước sạch do Công ty CP Nước sạch Sông Đà cung cấp cho họ có mùi khét. Trong bản báo cáo gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội, Công ty Nước Sông Đà thừa nhận ngày 9-10 đã phát hiện có vết dầu loang gần nơi dẫn vào nguồn nước của nhà máy.



Công ty đã âm thầm tiến hành châm bổ sung than hoạt tính vào khu xử lý để tăng cường xử lý, cũng như châm tăng hóa chất xử lý trong đó có clo theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế là 0,8 mg/lít, tuy nhiên vẫn cao hơn so với hàm lượng châm trước đây 0,3-0,5 mg/lít.



Chiều 15-10, UBND TP Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ trong nước liên quan đến chất styren, chất này có tỉ lệ cao hơn 1,3-3,6 lần so với mức bình thường. UBND TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống.