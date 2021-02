Hàng không Việt dịp tết: Sản lượng sụt giảm chưa từng có

Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết: Sản lượng điều hành bay trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 10 đến 16-2 (từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng) là 6.330 lần chuyến, chỉ bằng 29,53% so với sản lượng điều hành bay trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, ngày 10-2 (tức ngày 29 tháng Chạp) là ngày có hoạt động bay đi và đến các sân bay trong toàn quốc đông đúc nhất, với 1.137 lần chuyến, còn Tết Nguyên đán 2020 là 1.751 lần chuyến.

Tại hai sân bay quốc tế lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, ngày có số chuyến bay cao nhất lần lượt là 294 lần chuyến (ngày 29 tháng Chạp) và 619 lần chuyến (ngày mùng 5 tháng Giêng). Ngày cao điểm nhất của Tết Canh tý tại sân bay Nội Bài đón 610 lần chuyến, tại sân bay Tân Sơn Nhất đón 939 lần chuyến.



VATM đánh giá hoạt động bay dịp tết năm nay sụt giảm nghiêm trọng, bằng 1/3 so tết năm ngoái. Ảnh: PHONG ĐIỀN

VATM đánh giá hoạt động bay dịp tết năm nay sụt giảm nghiêm trọng do tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các cơ sở cung cấp dịch vụ của VATM đã tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bay và phòng chống dịch bệnh nhằm cung cấp các dịch vụ liên tục, thông suốt và an toàn.

Đặc biệt, tết năm nay tại tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ của VATM đều áp dụng kích hoạt kế hoạch ứng phó đại dịch COVID-19, trong đó có trên 10 cơ sở đang áp dụng cấp độ 3 (màu cam), Đài Kiểm soát không lưu và Đài VOR Vân Đồn áp dụng cấp độ 4 (màu đỏ).

Tại các cơ sở này, người lao động được bố trí trực chốt tại đơn vị 24/24 giờ, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, được xét nghiệm SAR-COV-2 có kết quả âm tính trước khi đưa vào trực chốt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trong dây chuyền cung cấp dịch vụ.