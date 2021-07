Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, để thống nhất, hướng dẫn cụ thể về nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ, Sở GTVT Long An triển khai một số nội dung hướng dẫn.

Cụ thể, về nhận diện phương tiện được phép lưu thông trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ gồm:

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu được Sở GTVT cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Xe taxi sử dụng đúng mục đích phục vụ người dân đi, đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết. Những phương tiện này phải được cấp phù hiệu “Xe phục vụ chuyển viện”.

Người sử dụng phương tiện mô tô giao nhận hàng hóa, dịch vụ thiết yếu: Ngoài đặc điểm nhận diện đội ngũ giao, nhận hàng hóa của đơn vị, phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan có thẩm quyền.



Các đơn vị đi lại cần giấy xác nhận công tác. Ảnh: CTV.

Về địa bàn hoạt động, các đơn vị triển khai cho đội ngũ giao, nhận hàng cần tổ chức hoạt động theo khu vực để thuận tiện cho công tác quản lý cũng như ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh. Mỗi người giao, nhận hàng chỉ được hoạt động trên địa bàn một huyện, thị xã, TP.

Đội ngũ giao, nhận hàng tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình tham gia giao thông cũng như giao, nhận hàng hóa. Đồng thời, trang bị chai xịt khuẩn để khử khuẩn trong quá trình giao, nhận hàng hóa. Các đơn vị thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 định kỳ theo quy định.

Những người làm nông nghiệp thời vụ (chăm sóc, thu hoạch nông sản…) hiện nay đang vào mùa, công việc cần phải thực hiện sau 18 giờ hoặc trước 6 giờ mà không thể dừng được thì tùy trường hợp cụ thể, chính quyền cấp xã xác nhận theo mẫu.

Các đối tượng còn lại thực hiện theo văn bản số 7427 của UBND tỉnh Long An, yêu cầu mọi người hạn chế ra đường, các cửa hàng cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ đến 6 giờ.

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa cần đăng ký cấp giấy nhận diện phương tiện được ưu tiên lưu thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

Đối với các công ty, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu: Định kỳ hàng ngày đăng ký danh sách đội ngũ giao, nhận hàng và địa bàn hoạt động về Sở Công Thương và Sở GTVT để tổng hợp thành dữ liệu dùng chung của các cơ quan quản lý và phục vụ tra cứu, nhận diện khi cần thiết.

UBND cấp huyện chủ động lập tổ tuần tra, kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và các đường giao thông có kết nối với các tỉnh lân cận. Từ đó, thực hiện kiểm tra việc chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách, nhất là khoảng thời gian từ 18 giờ đến 6 giờ.