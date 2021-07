Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, vài giờ tới, một số quận huyện ở TP.HCM như huyện Củ Chi, quận 12, quận Bình Thạnh, quận 3, huyện Nhà Bè… mây dông sẽ phát triển gây mưa rào và dông.

Sau đó mưa mở rộng ra hầu hết khắp TP, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập cục bộ.

Theo dự báo, khu vực miền Đông Nam bộ và Tây Nam bộ từ hai đến ba ngày tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc rồi suy yếu. Gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định, sau giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ trong hai đến ba ngày tới nhiều mây, mưa tiếp tục xảy ra diện rộng. Mưa lớn tập trung nhiều ở thời điểm chiều và tối, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực trũng thấp, đô thị đề phòng ngập úng cục bộ.