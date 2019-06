Thanh tra Bộ Xây dựng ‘vòi’ tiền: Phải làm rõ trắng đen

Theo nguồn tin của báo Thanh Niên, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại tỉnh Vĩnh Phúc do bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Trưởng phòng Chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng, làm trưởng đoàn. Bà Kim Anh là một trong 26 cá nhân thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng từng được nhận khen thưởng của bộ trưởng Bộ Xây dựng do có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo kế hoạch thanh tra được bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt, đoàn có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác mời thầu, đấu thầu… đối với các gói dự án trọng điểm trong xây dựng giao thông, thủy lợi… tại TP Vĩnh Yên, huyện Tam Đảo, huyện Vĩnh Tường. Tại huyện Vĩnh Tường, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện thanh tra một số doanh nghiệp xây dựng trúng các gói thầu xây dựng trên địa bàn huyện, trong đó có Công ty VH đóng trên địa bàn huyện này. Công ty này có vốn điều lệ 3 tỉ đồng nhưng trúng nhiều gói thầu có tổng giá trị lên tới hàng chục tỉ đồng. Cụ thể, một trong số các gói thầu mà Công ty VH trúng thầu là dự án xây lắp khu đấu giá quyền sử dụng đất khu Đầm Thùng (do UBND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường làm chủ đầu tư) có tổng giá trị hơn 33 tỉ đồng. Sau khi kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị này, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã có biểu hiện vòi tiền lên đến hàng tỉ đồng. Sự việc được báo công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản hành vi sai phạm của đoàn thanh tra này vào ngày 12-6.