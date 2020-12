TKV đưa ra mục tiêu doanh thu 760.000 tỉ đồng

Đây là thông tin được ông Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc TKV chia sẻ mới đây. Theo đó, TKV đặt mục tiêu sản lượng than thương phẩm sản xuất trong nước là 190 triệu tấn.





Trong 5 năm qua (2015-2020), TKV đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo sản lượng sản xuất than đạt gần 200 triệu tấn, bình quân tăng 3,5%/năm, nộp ngân sách nhà nước trên 80.000 tỉ đồng; trong đó, nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hơn 69.000 tỉ đồng, chiếm 43% thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh; thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,4 triệu đồng/người/tháng.

Riêng năm 2020, dự kiến TKV đạt doanh thu 121.000 tỉ đồng, giảm 17.000 tỉ đồng so với kế hoạch năm. Lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỉ đồng; nộp ngân sách đạt 18.000 tỉ đồng; duy trì tiền lương bình quân cho 96.000 công nhân ở mức 12,3 triệu đồng/tháng.





Ông Vũ Anh Tuấn đề nghị các bộ, ngành đẩy mạnh thời gian giải quyết các thủ tục cấp phép, điều chỉnh, gia hạn đối với các dự án thăm dò, khai thác than theo quy hoạch; chỉ đạo các địa phương rà soát giải quyết dứt điểm thủ tục thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất; phối hợp đảm bảo tốt an ninh trật tự, quản lý tài nguyên ranh giới mỏ, ngăn chặn các hoạt động sai phạm trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than.

Bước vào năm 2020, TKV nhận định phải đối mặt với không ít khó khăn về sản xuất và tiêu thụ. Đó là diện khai thác các mỏ hầm lò và lộ thiên ngày càng xuống sâu, kéo theo chi phí đầu tư sản xuất tăng cao, áp lực về công suất khai thác sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 một số đơn vị cũng bị gián đoạn trong sản xuất, sản lượng tiêu thụ than bị chững lại.

Tuy nhiên, các đơn vị trong TKV đã linh động triển khai đồng loạt giải pháp, từng bước tháo gỡ khó khăn, bám sát điều hành của TKV để hoàn thành chỉ tiêu chính. Nhiều đơn vị ngành than đang gấp rút phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu cả năm 2020.

Bên cạnh đó, TKV đã triển khai tốt các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động.