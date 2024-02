Độc đáo xoài in hình linh vật rồng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Để nâng giá trị thương phẩm cho trái xoài Đài Loan, một nông dân ở huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã mày mò nghiên cứu in chữ thư pháp lên trái xoài. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, anh lại cho ra thêm sản phẩm xoài in hình linh vật rồng.

Sau thành công in chữ thư pháp lên trái xoài, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, anh Bùi Văn Thức đã cho ra thị trường nhiều trái xoài có in hình linh vật rồng. Ảnh: MỸ LINH

Gần 7 năm trước, giá xoài bấp bênh, vườn xoài thì không cho giá trị cao, anh Bùi Văn Thức (39 tuổi, xã Đông Phú) nghĩ cách để cải thiện. Thời điểm đó, qua tìm hiểu, anh Thức nhận thấy các loại trái cây tạo hình, in chữ trưng Tết, như: bưởi hồ lô, xoài in chữ thư pháp... có giá khá cao.

Cũng là nông dân trồng xoài, vậy nên anh Thức đã nghiên cứu cách in chữ lên xoài và thử nghiệm lên vườn xoài nhà mình. Qua 2 năm với nhiều lần thất bại, đến năm 2019, anh Thức đã thành công cho ra thị trường khoảng 1.000 trái xoài in chữ thư pháp đầu tiên.

Anh Thức bật mí, anh chọn giống xoài Đài Loan để in chữ vì có trái to, hình dáng tương đối đồng đều, có da xanh bóng và khá ít khuyết điểm.

Để in chữ thành công, ở giai đoạn xoài trổ bông, ra trái khoảng ba tháng, anh chọn những trái to, đẹp. Sau đó, tiến hành bọc lại túi giấy đã được anh kỳ công thiết kế mẫu chữ. Và dưới tác động của ánh nắng, khoảng 2-3 tuần các chữ sẽ được in lên trái xoài.

“Việc tạo hình cho xoài không quá khó nhưng đòi hỏi nhiều công sức. Xoài in chữ, in hình được gọi là đạt khi lớp vỏ xanh nhạt, phần chữ đậm hơn. Trên cây xoài không phải trái nào cũng có thể in chữ, in hình, có khi 100 trái chỉ lựa được khoảng 20 trái để thực hiện" - anh Thức chia sẻ thêm.

Từ đầu tháng Chạp, anh Thức đã có đơn đặt hàng và dự kiến hơn 1.000 trái xoài in chữ, in hình của anh không đủ đáp ứng. Ảnh: MỸ LINH

Thời điểm cận Tết Nguyên đán này, trong khi giá xoài bán trên thị trường giá chỉ vài chục ngàn/kg, thì với sản phẩm xoài in chữ, in hình, anh Thức đưa ra bán với giá hơn 150.000 đồng/trái.

Theo anh Thức, năm nay sức tiêu thụ trái cây độc lạ không bằng những năm trước, do đó, giá cả các sản phẩm cũng được nhà vườn giảm để phù hợp với “túi tiền” của bà con. Tuy vậy, sản phẩm xoài in chữ, in hình của anh Thức vẫn cho thu nhập khá và không phụ thuộc vào thương lái.

Ngoài ra, anh Thức còn có được thị trường riêng, có lượng khách khá ổn định do anh tận dụng Facebook, Zalo để quảng bá, kinh doanh.

“Từ đầu tháng Chạp, các đơn hàng đã đạt 70%, dự đoán số xoài hơn 1.000 trái xoài in chữ thư pháp, in hình rồng sẽ không đủ cung cấp cho thị trường Tết năm nay” - anh Thức cho hay.

CHÂU ANH