Đến Vũng Tàu dịp Lễ 30-4 vui chơi chỗ nào, đậu xe ra sao, đi vệ sinh miễn phí ở đâu?

Dịp lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao phục vụ người dân và khách du lịch. Các sự kiện được tổ chức tại 7 địa phương trong tỉnh nhưng điểm chính là ở huyện Xuyên Mộc và TP Vũng Tàu.

Tại TP Vũng Tàu, bên cạnh các sự kiện do TP tổ chức còn diễn ra 3 sự kiện lớn cấp tỉnh. Điểm nhấn gồm các sự kiện như chương trình Đại nhạc hội du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu “V-Fest Evolucation ALL STAR” dự kiến được tổ chức từ 19 giờ - 23 giờ tối 1-5 tại sân vận động Lam Sơn (phường 1).

Đây là sự kiện quy tụ các ngôi sao âm nhạc hàng đầu Việt Nam với những tiết mục được dàn dựng mới mẻ, hoành tráng trên sân khấu 360 độ. Đồng thời, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, khói lửa, pháo điện tầm trung và hệ thống âm thanh hiện đại, mang đến trải nghiệm bùng nổ cho hơn 20.000 khán giả..

Các sự kiện gồm Liên hoan Diều nghệ thuật (3-5) tại biển Bãi Sau với những con diều khổng lồ 10 - 60 m, quy tụ 30 - 40 Câu lạc bộ diều toàn quốc. Giải thuyền buồm mở rộng (khu vực Cột Cờ, Bãi Sau) với các nội dung đua thuyền chuẩn Olympic của 50 vận động viên, 20 thuyền Laser RS 470. Giải Lân - Sư - Rồng mở rộng cũng tại công viên Cột Cờ, Bãi Sau với sự tham gia biểu diễn của 300 nghệ sĩ đến từ 20 - 25 đoàn biểu diễn khắp cả nước.

Một ngày trước kỳ nghỉ Lễ 30-4, TP Vũng Tàu cũng đã hoàn tất công tác phối hợp với Sở VH-TT&DL cùng các đơn vị, ngành chức năng cho tổ chức các sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Trong đó, TP giao các phường, nhất là các phường trọng điểm đón khách du lịch, vận động các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, quán cà phê, cơ quan, doanh nghiệp phù hợp phục vụ nhà vệ sinh miễn phí cho du khách (gắn bảng thông báo phục vụ nhà vệ sinh miễn phí theo mẫu tại cửa ra vào, dễ quan sát); tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Bên cạnh đó, trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch cũng đã có phương án quản lý đảm bảo an toàn bãi biển dịp Lễ 30-4, 1-5 và trong thời gian thi công dự án Chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị thông báo địa điểm các bãi đậu xe tạm và nhà vệ sinh công cộng phục vụ tổ chức các hoạt động cho các sự kiện. Phường 1 cũng đã có thông báo địa điểm các bãi đậu xe tạm phục vụ nhân dân và du khách tham dự sự kiện tại sân vận động Lam Sơn.

Cụ thể, về bố trí bãi giữ xe và hỗ trợ lực lượng giữ xe, TP Vũng Tàu đã công bố mã QR các địa điểm giữ xe trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, toàn TP có 22 địa điểm giữ xe.

Trong đó, khu vực đường Thùy Vân 3 điểm; khu vực đường Võ Thị Sáu 2 điểm; khu vực đường Quang Trung – Hạ Long 3 điểm; khu vực phường 1 có 7 điểm; khu vực phường 2 có 2 điểm; khu vực đường Trần Phú có 2 điểm và một số điểm khác trên địa bàn.

Các phường thực hiện rà soát các quỹ đất công trên địa bàn có thể sử dụng làm các bãi giữ xe tạm để phục vụ dịp Lễ. Riêng địa bàn phường 1, TP bố trí các điểm giữ xe phục vụ du khách và nhân dân tham dự Đại nhạc hội V-FEST ALLSTAR.

Đối với nhà vệ sinh công cộng, TP Vũng Tàu đã bố trí 32 điểm để phục vụ người dân, du khách gồm: Khu vực Công viên bãi Trước (4 điểm); Tuyến đường Quang Trung - Hạ Long (4 điểm); Tuyến đường Thùy Vân (6 điểm); Tuyến đường Lê Lợi (5 điểm); Các tuyến đường trong TP (13 điểm)...

Xem chi tiết tại đây để quét mã QR tìm thông tin bãi đậu xe và nhà vệ sinh khi đến du lịch Vũng Tàu.

TP Vũng Tàu cũng thông tin phương án cấm đường tổ chức sự kiện Đại nhạc hội tại Sân vận động Lam Sơn vào tối 1-5.

Theo đó, các vị trí sử dụng mặt đường, thời gian tổ chức và phương án phân luồng, tổ chức giao thông như sau:

Sử dụng toàn bộ các tuyến đường gồm: Lê Lợi (đoạn từ đường Bà Triệu đến Lê Quý Đôn); Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Lợi đến Lê Quý Đôn); Hoàng Diệu (đoạn từ Lê Lợi đến Lê Quý Đôn). Thời gian từ 16 giờ - 23 giờ ngày 1-5.

Lộ trình thay thế: Các phương tiện di chuyển theo các hướng đường Bà Triệu, Lê Ngọc Hân, Lý Thường Kiệt, Lê Quý Đôn trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

TP Vũng Tàu cũng giao các phường, công an phường 1, 4 xây dựng phương án bố trí lực lượng, phối hợp với công an tỉnh, Sở VH-TT&DL tổ chức thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường nêu trên thuộc địa bàn phụ trách, nhằm đảm bảo an toàn phục vụ trong suốt thời gian tổ chức sự kiện; thông báo, thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời xung quanh khu vực...