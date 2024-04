Động đất ở Đài Loan: Tour du lịch từ Việt Nam có bị ảnh hưởng? 03/04/2024 13:10

(PLO)- Các tour du lịch đến Đài Loan vẫn được duy trì ngày khởi hành nhưng vẫn bám sát tình hình để kịp thời đưa ra các phương án nhằm đảm bảo an toàn cho du khách Việt khi động đất diễn ra.

Sáng 3-4, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter đã xảy ra ở Đài Loan, tâm chấn của trận động đất nằm ở ngoài khơi TP Hoa Liên. Ngay sau đó, doanh nghiệp lữ hành Việt Nam đã cập nhật tình hình và lên kịch bản hỗ trợ khách du lịch.



Trao đổi với PV, ông Từ Quý Thành, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Liên Bang cho biết, công ty có đoàn 19 khách vừa kết thúc chuyến du lịch Đài Bắc (Đài Loan) vào ngày 2-4. Theo đó, sáng nay (3-4) đoàn 19 khách sẽ rời khách sạn để đến sân bay về Việt Nam thì trận động đất xảy ra.

Ông Thành cho hay, khi động đất xảy ra, các du khách liền chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn. Theo lời kể của khách, lúc đó các bức tường khách sạn bị nứt do ảnh hưởng của động đất. Khách có chút hoảng loạn nhưng đều bình an.

"Hiện tại, đoàn khách đang ở sân bay Đài Bắc check-in bay chuyến 14 giờ 10 phút của hãng China Airlines" - ông Thành nói.

Đoàn khách Việt du lịch Đài Loan kết thúc chuyến du lịch vào ngày 3-4 khi động đất xảy ra. Ảnh:TQT.

Công ty BenThanh Tourist cũng thông tin, hiện không có đoàn khách nào của công ty ở Đài Loan vào thời điểm xảy ra động đất.

"Những trường hợp muốn hủy hoãn tour sẽ được áp dụng theo các chính sách và quy định về chuyển hoặc hủy tour đã được công ty thông báo rõ với du khách khi tiến hành giao dịch, cũng như công bố đầy và đủ chi tiết trên website của công ty.

Ngoài ra, công ty cũng có chính sách tạo điều kiện để du khách chuyển sang các tuyến tour có giá trị tương đương" - bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ Thông tin BenThanh Tourist nói.

Tương tự, đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cũng thông tin, đơn vị không có đoàn khách nào đến Đài Loan trong tuần này. Dự kiến tuần sau có hai đoàn khởi hành và để đảm bảo các điều kiện tổ chức tốt nhất, công ty đang tích cực làm việc với các cơ quan và đối tác ở Đài Loan đồng thời cập nhật tình hình.

"Thời điểm hiện tại, công ty chưa ghi nhận khách hủy hoặc hoãn tour. Công ty sẽ điều chỉnh thời gian tour nếu tình hình không đảm bảo an toàn cho du khách" - vị đại diện này cho biết.

Đoàn 19 khách của công ty Du lịch Liên Bang đã đến sân bay làm thủ tục bay về Việt Nam vào trưa 3-4. Ảnh: TQT.

Công ty Lữ hành Vietluxtour cũng thông tin, công ty có bốn đoàn khách về ngày 31-3. Sắp tới, một số đoàn khởi hành, tuy nhiên động đất ở khu vực Hoa Liên (bờ đông), các tour sắp khởi hành của công ty ở tuyến khác (bờ tây) nên không bị ảnh hưởng.

“Dù vậy, Vietluxtour vẫn luôn cập nhật tình hình từ đối tác và các cơ quan xúc tiến du lịch Đài Loan để kịp thời điều hướng tour phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo an toàn nhất cho du khách. Đồng thời, công ty cũng chủ động cập nhật đến khách hàng tình hình tour để du khách yên tâm" - bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Công ty lữ hành Vietluxtour nói.