Đồng Nai: Con trai uống rượu say đánh mẹ chết rồi kéo xác giấu sau vườn

(PLO)- Bị mẹ ruột la mắng do uống rượu say, con trai dùng gậy sắt đánh mẹ bất tỉnh rồi đi ngủ và sáng hôm sau phát hiện mẹ đã chết. Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra.

Chiều 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Tùng (49 tuổi, ngụ phường An Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, đêm ngày 18-11, Nguyễn Thanh Tùng đi nhậu say về nhà muộn nên bị mẹ ruột là bà NTL (69 tuổi) la mắng. Do bực tức vì mỗi lần nhậu say bị mẹ chửi bởi, Tùng đã lấy 1 gậy sắt đánh liên tiếp vào đầu khiến bà L gục xuống nền nhà, nằm bất động. Sau đó, Tùng vào phòng ngủ. Đến sáng hôm sau, lúc ngủ dậy, Tùng phát hiện mẹ đã chết nên kéo xác nạn nhân ra phía sau vườn nhà cất giấu. Đến 8 giờ cùng ngày, Tùng mới báo cho gia đình biết sự việc là mình đã đánh chết mẹ ruột. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra làm rõ vụ án; đồng thời bắt giữ Tùng để điều tra về hành vi giết người.