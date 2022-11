Đồng Tháp: Di dời khẩn cấp 40 hộ dân vùng sạt lở bờ sông Tiền

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo di dời khẩn cấp 40 hộ dân sống ven sông Tiền thuộc xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, do khu vực này đang sạt lở nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa quyết định công bố tình huống khẩn với khu vực bờ sông Tiền thuộc xã Tân Quới, huyện Thanh Bình.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh từ tháng 6 đến nay, bờ sông Tiền thuộc xã Tân Quới liên tục sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Đồng Tháp đánh giá tình hình sạt lở diễn ra hết sức phức tạp và nghiêm trọng.

Phạm vi ảnh hưởng khu vực sạt lở dài 1,5km, từ bến đò An Long về hạ nguồn, uy hiếp an toàn tính mạng và tài sản của 351 hộ dân, trong đó có 40 hộ dân nằm sát bờ sông rất nguy hiểm cần phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị liên quan và địa phương áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp, gồm di dời 40 hộ dân nằm sát bờ sông đến nơi an toàn, xác định vành đai sạt lở, cắm biển báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm.

Chủ tịch Đồng Tháp yêu cầu huyện Thanh Bình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tuyến dân cư Mã Trường, xã Tân Quới; nghiên cứu bổ sung quy hoạch, đầu tư các cụm, tuyến dân cư để di dời các hộ dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn.

Bên cạnh đó, huyện cùng với các ngành liên quan cần tổ chức theo dõi sát diễn biến sạt lở, rà soát cập nhật vành đai sạt lở, chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng cứu, hỗ trợ người dân di dời khi sạt lở tiếp tục xảy ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và hạn chế tối đa thiệt hại tài sản của người dân.

Tình trạng sạt lở phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để người dân biết để chủ động phòng tránh; đồng thời, hạn chế người dân qua lại trong khu vực.

Đồng Tháp: Điều chỉnh đất chuyên dùng thành đất ở để di dời dân vùng sạt lở (PLO)- Nhận định tình hình sạt lở bờ sông Cù lao Tây, đặc biệt khu vực xã Tân Quới, huyện Thanh Bình diễn ra rất nghiêm trọng, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ đất nhà trẻ mẫu giáo và đường giao thông thành đất ở để bố trí dân cư trong khu vực sạt lở

HẢI DƯƠNG