Dùng giấy tờ giả lừa cụ bà ở TP Thủ Đức 88 tỉ đồng

Ngày 13-11, Công an TP.HCM cho biết Văn Phòng Cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Hà (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừađảo chiếm đoạt tài sản.

VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam trên và Cơ quan CSĐT Công an TP đã thi hành các lệnh này đối với Võ Thị Hà để xử lý theo quy định.

Công an đã khởi tố, bắt giam với bà H để điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, Văn phòng Cơ quan CSĐT nhận được đơn tố cáo của cụ bà HTH (73 tuổi, ngụ quận 3) tố cáo bà Hà hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định cụ bà H quen biết Hà từ khoảng tháng 7-2018. Trong quá trình hứa giúp thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền đối với nhà đất, bà Hà đã yêu cầu, hối thúc cụ bà H đưa tiền để thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở tại đô thị bằng cách gửi các tài liệu giả cho bà H.

Từ đó, cụ bà H tin tưởng nên đã nhiều lần đưa tiền cho bà Hà, tổng cộng hơn 88 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hà đưa ra nhiều lý do giải thích công việc không tiến triển, không thực hiện đúng thỏa thuận.

Cụ bà H yêu cầu trả lại tiền nhưng Hà không trả tiền và tìm cách né tránh nên cụ bà làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà tại TP Thủ Đức, Cơ quan CSĐT thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan vụ án, trong đó có các tài liệu giả liên quan đến nhà đất, như: Thông báo nộp thuế, Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, Biên bản giải quyết thi hành án...

Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý.

Nguyễn Tân