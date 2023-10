Khởi tố, bắt giam giám đốc, cố vấn một công ty nhà lừa đảo

Ngày 19-10, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Ngô Sĩ Linh (Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh giải pháp nhà Tiến Phát, viết tắt Công ty nhà Tiến Phát) và Nguyễn Hoài Nghĩa (cố vấn chiến lược của Công ty nhà Tiến Phát) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng PC03 điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty nhà Tiến Phát và một số tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Nghĩa (bên trái) và Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty nhà Tiến Phát (tên cũ là Công ty TNHH kinh doanh nhà trọ Tiến Phát) do Linh làm giám đốc đã ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của nhiều người với hàng chục thửa đất tại TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên.

Dù Linh biết rõ các thửa đất (ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là đất trồng cây lâu năm, không đủ điều kiện để triển khai thực hiện dự án nhà trọ cho thuê nhưng vẫn dùng thủ đoạn gian dối để người dân tin tưởng dự án xây dựng nhà trọ cho thuê của Công ty nhà Tiến Phát tại các thửa đất là có thật.

Hàng trăm người dân đã nộp, chuyển tiền góp vốn và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Linh.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi nhận tiền góp vốn của người dân, Linh không thực hiện bất kỳ công việc gì để triển khai xây dựng nhà trọ trên các thửa đất này mà chuyển tiền từ tài khoản của Công ty nhà Tiến Phát sang tài khoản cá nhân của Linh hoặc Linh rút séc để dùng vào mục đích cá nhân.

Vào cuộc điều tra, công an đã đủ căn cứ xác định Linh đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 20 tỉ đồng của 67 cá nhân thông qua 74 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn tại các thửa đất.

PC03 xác định những cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư xây nhà trọ cho thuê ngắn hạn với Công ty nhà Tiến Phát tại bốn thửa đất nêu trên nhưng chưa được hoàn vốn, chưa nhận đất đối ứng là bị hại trong vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, PC03 thông báo ai là bị hại của Công ty nhà Tiến Phát đến Phòng PC03, địa chỉ: 674 Đường 3/2 (phường 14, quận 10) gặp điều tra viên Nguyễn Minh Tính (Đội 3/PC03) để trình báo trước ngày 25-10-2023.

Nguyễn Tân